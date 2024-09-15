敢吃嗎？中秋節「1元月餅」 爆紅 【新唐人北京時間2024年09月15日訊】中秋節臨近，今年中國月餅市場的行情格外冷清，陷入「月餅賣不動」的困境。9月15日，有關「中秋節『1元（人民幣，下同）月餅』賣瘋了」的消息登上熱搜榜，引發關注。 大陸上游新聞報導，最近一種售價僅為1元的月餅在網購平台上爆火，不少消費者紛紛討論這種低價月餅的口感和質量。9月13日，有網友發帖說，「公司給每人發了一個月餅，這麼小一個，不會是1元/個的月餅吧？」 一位發帖博主李女士（化名）稱，其公司中秋福利發放了1元月餅，但嘗過之後發現，感覺味道不太差。 報導說，在某電商網站上輸入「月餅」關鍵詞，按銷量排序，排在前面的是多款1元月餅（一個起批發，1個50g），銷量均顯示10萬+。瀋陽市民曾先生（化名）最近在網購平台上購買了30個月餅，每個售價1.2元。 這月餅的重量約40克到50克，不少月餅款式標註為「流心」「桃山皮」。 9月14日，曾先生表示，他也是看到網上的熱度，想著嘗試一下。味道還可以，但有點偏甜。每個月餅50克左右，雖然它不能和一些品牌月餅比，但作為小零食完全沒問題。 江蘇某食品廠銷售人員張先生稱，1元月餅的銷量確實很好，特別是在電商平台上，這種月餅成了銷量爆款。因為臨近節日，現在買的人不多了，他們的貨也基本上都出掉了。 張先生表示，很多都是公司大批量採購，作為員工福利發放。每個單價1.2元，不含運費。800個以上批發價是每個1元，免運費。他稱，1元月餅並不意味著質量差，他們很注重食品安全。 此消息也引發熱議：「月餅都開始卷了。」「還有這麼便宜的月餅。」「能吃嗎？這麼便宜。」「不敢想這麼便宜的月餅，用的什麼原料。」「不敢吃這種……」「能吃？不敢想像成本多低。」「敢吃嗎。」「買來發福利。」「（公司）發不起可以不發的，牛馬的命也是命。」 「我自己做的月餅，成本是5元左右一個。」「散裝月餅也得8至11塊不等啊，這1塊錢的月餅，擔心用料和質量。」 「一分錢一分貨，怎麼敢吃啊。」「原來月餅可以只賣一元，還有錢賺，之前的天價月餅啊。」 其實，今年「中秋月餅賣不動」的話題多次登上熱搜。 陸媒報導，今年很多月餅加工廠都處於「半停工」的狀態，原因是月餅的訂單較少。同時，月餅銷量較往年大幅下滑。從商場到社區超市、酒店再到線上銷售平台都顯得格外冷清。 今年的月餅市場，打折、低價成了關鍵詞，主流的低價月餅禮盒大多在60元以下，部分酒店、知名品牌的小規格月餅禮盒，價格也在百元左右。此外，500元以上高端月餅禮盒已基本退出市場。 多位商家表示，今年月餅的銷售比往年困難。為了促銷，不少超市都在加大打折力度，希望提前清倉。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/15/a103913474.html