中共建西藏国际宣传中心 分析: 好故事遮不住残酷现实

中共近日在西藏成立了“西藏国际传播中心”，并且在甘肃召开一场活佛转世法规研讨会。海外藏人表示，这个传播中心的成立恰恰说明了北京以前对西藏的宣传都无效，因为宣传必须基于事实，而非编造故事。 他们还表示，第十五世达赖喇嘛是由十四世达赖喇嘛决定的，中共无权置喙。 中共官媒人民网转载《西藏日报》的报道称，西藏拉萨在上周一（9月2日）成立了“西藏国际传播中心”，并举办“构建更有效力的涉藏国际传播体系”圆桌会议。报道说，中共西藏自治区党委书记王君正在会中期许这个中心能“胸怀‘两个大局’、心系‘国之大者’，提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，积极构建更有效力的涉藏国际传播体系，服务好国家总体外交大局。” 据报道，这次圆桌会议除了中共宣传部门外，还有中宣部的人权事务局和一些海外专家与会。 藏人行政中央驻台湾代表格桑坚参在接受美国之音采访时表示，中共要去反驳西方自由民主国家对于北京侵害西藏人权的批评，不是去改变自己没有人权的行为，而是去成立一个西藏国际传播中心，透过在宣传部里面设立“人权事务局”来编造故事，美化西藏人权遭到戕害的事实。 经济美化 格桑坚参表示，北京一直在“编好西藏故事”，在西藏成立了很多展览馆，试图传达所谓的“旧西藏”是多么落后愚昧，人民没有温饱的生活，而在中共治理下的新社会又是多么进步发展，人民生活多么幸福。但这跟在印度达兰萨拉的西藏流亡政府以及国际媒体的报道相差甚远。 他说，中共为了扭转这一局面，避免西方世界主导涉藏话语权，用经济发展作为宣传西藏的名片，以为好像西藏经济发展、人民生活有点改善，就能改变中共当局在西藏做的所有见不得光的事情，包括所有对西藏语言、文化、宗教打压灭绝的一切苦难，但这绝对说服不了了解事实真相的西藏人与国际媒体。中共编造再美好的假故事也掩盖不了打压西藏的现实，所以不会有任何效果。 他说：“要抢占所谓的涉藏的国际话语权，以前其实也采用过很多方式，他们这次要特别成立这样一个中心来运作，说明他以前曾经做的这些方式、方法都无效。为什么无效？因为这不是基于事实，而是去编造故事。” 流亡藏人、同时也是在台藏人福利协会会长的札西慈仁对美国之音表示，如果西藏人真地像中共说得那么快乐的话，就不会有150多名藏人要用自焚的方式来抗议中国政府的高压手段，而中共的这些作为自然不可能出现在他自己的西藏宣传里面，所以外界很难知道真相。他说，事实上，中共70年来对西藏和西藏人从来没有做过任何好的事情，“坦白说，中共对西藏再怎么样好，我们也没办法信任”。 自1990年代开始，中共就发动宣传攻势，出版大量有关西藏的白皮书。去年11月发布的治藏白皮书里特别强调脱贫的成果，表示“300多万西藏人与14亿中国人民一同迈入全面小康”。 有分析说，《白皮书》内容与“和平解放”的概念透过中共官媒统一定调后，加以“产制”新闻内容，用中文、藏文及英文等语言，在微博、X等社群媒体上散播，试图影响国内外舆论对西藏历史文化的叙事。 巩固政权 台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所政策分析员刘姝廷在接受美国之音采访表示，中共此时推出“西藏国际传播中心”，试图去说好西藏故事，无非是为了巩固其统治西藏的正当性。 她说：“当前中共其实面临的是越来越严峻来自国内的经济社会等等的问题，还有国际各方面的质疑跟压力，所以中共做这个举措，他最终的目的就是要去巩固他政权的稳定跟持续。” 刘姝廷表示，在中共去年的治藏白皮书里，宣称开设学校是为了改善西藏儿童的教育，但根据联合国人权办公室的数据，有100多万名的西藏儿童和青少年被迫跟家人分离，住在寄宿学校，强迫接受汉语教学和同化制度。 另外，中共也不断强调说，西藏都没有发生政治事件或是暴力恐怖活动，并且西藏民众对于生活满意度是高的，这显然也跟联合国人权官员和国际媒体批评中共对西藏的治理是透过任意拘留或严刑拷打、侵害人权的方式，有很大的落差。 她说，中共为了要弥补这个落差，一方面控制资讯流，严加控管外国媒体到西藏采访，并对中国境内的外籍记者祭出监控、跟踪、驱逐等手段，以防堵任何不利中共的资讯流传出去，同时也对境外媒体和境外网络搜寻引擎做出限制；去年以来更开始控制境内媒体引用外媒报道的部分，企图从源头切断外部不利于中共的舆论流入国内。 宣传攻势 她说，另一方面，中共也开始透过一些“邀请大家去西藏看一看、体验”的方式，找一些筛选过后的媒体或是特定的统战下网红，透过中共设计和限定曝光的参访行程，凸显西藏地区经济发展的现代化，让其宣传的受众萌生对中共政权的好感。