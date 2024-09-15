首次民間太空漫步 SpaceX乘龍號完成任務返地球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社華盛頓15日綜合外電報導）執行太空探索科技公司「北極星黎明」任務的太空船「乘龍號」今天凌晨濺落在美國佛州外海。這項任務創造歷史，是首次由非官方太空人執行史上首趟民間太空漫步任務。 法新社報導，網路直播顯示，執行北極星黎明（Polaris Dawn）任務的乘龍號（Crew Dragon）於美東時間凌晨3時37分濺落海上，當局已部署一支團隊，要回收這艘太空船並接回4位太空人。 北極星黎明任務團隊有4名成員，由金融科技億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）率領，本月10日他們從佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，冒險進入范艾倫輻射帶（Van Allen radiation belt）。 這是乘龍號截至目前第5次私人任務，也是風險最高的一次。 北極星黎明任務太空人於12日依計畫完成史上首趟民間太空漫步任務。美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，此舉象徵商業太空產業一大躍進。 當時艾薩克曼率先離開太空船，太空探索科技公司（SpaceX）工程師吉利斯（Sarah Gillis）後來也進入太空，成為最早進行這種太空旅行且不具官方身分的兩位太空人。 由於乘龍號沒有氣閘艙，因此當時整個團隊都曝露於太空真空環境，另外兩位太空人波蒂特（Scott Poteet）與梅農（Anna Menon）則要監控重要支援系統而留在太空船內。