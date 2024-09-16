经济表现逊于预期 高盛、花旗、大摩调降中国增长预测

国际投行高盛(Goldman Sachs)、花旗(Citigroup)和摩根士丹利(Morgan Stanley)下调中国全年经济增长预期，高盛与花旗下调至4.7%，大摩下调至4.6%。此前，这个全球第二大经济体8月份的经济数据逊于预期。 疲软的经济活动加剧了人们对中国经济复苏缓慢的关注，突显采取进一步刺激措施以提振需求的必要性。 经济增长乏力使得全球券商纷纷下调对中国2024年经济的预期，降至低于中国政府约5%的目标。 高盛此前预计全年经济增长为4.9%，花旗集团的预测则为4.8%。 中国8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，低于7月份5.1%的增速，创下3月份以来的最低增幅。该数据也低于路透社调查预测的4.8%。 作为衡量消费关键指标的社会消费品零售总额，受到极端天气和夏季旅游高峰的影响，8月同比仅增长2.1%，低于7月份的2.7%。分析师此前预期，全年的零售销售将增长2.5%。同时新房价格进一步走弱。 高盛在9月15日的一份报告中表示：“我们认为，中国全年GDP增长率达到‘5%左右’目标落空的风险正在上升，因此加码实施更多需求侧宽松措施的紧迫性也在增加。” 至于2025年的中国GDP增长率，高盛维持其4.3%的预期。 花旗也将中国今年经济增速预测从4.8%下调至4.7%，对明年GDP增长的预测从4.5%下调至4.2%，原因是缺乏推动国内需求的主要动力。 花旗集团的经济学家表示：“我们认为，财政政策需要加大力度，打破紧缩困境，并及时推出支持经济增长的措施。” 摩根士丹利将今年中国经济增长预测从4.8%下调至4.6%，同时将明年GDP增长预测由4.5%下调至4.2%，理由是通货紧缩螺旋导致消费需求下降。 官方数据另显示，2024年1月至8月，中国全国固定资产投资同比增长3.4%，低于分析师预计的3.5%增长，并从今年前7个月的3.6%增长再减速。 据中国官媒报道，中国国家主席习近平上周四(9月12日)敦促有关部门努力实现国家年度经济和社会发展目标。人们预计北京将需要采取更多措施来提振疲弱的经济复苏。 (此文依据了路透社的报道。)