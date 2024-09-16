富豪專利？億萬富翁太空漫步 締造歷史與未來 【新唐人北京時間2024年09月16日訊】美國億萬富翁艾薩克曼9月12號實現第一個私人太空漫步，締造了歷史，也為太空旅行帶來光明未來。 9月11號，在距離地面737公里的太空，美國科技巨頭、目前身家19億美元的賈瑞德‧艾薩克曼，在SpaceX的地面指揮中心的指導下，打開龍飛船的艙門，走出太空船，成為人類歷史上第一個實現太空漫步的民間個人。 在艾薩克曼之前，實現太空漫步的都是國家隊宇航員。 艾薩克曼返回龍飛船後，SpaceX的30歲女工程師吉利斯也步出艙門。另兩名宇航員：SpaceX工程師梅農和前空軍雷鳥飛行員波提特則留守艙內。 他們這次主要任務是測試艾薩克曼參與開發的SpaceX新型宇航服。這套服裝將是SpaceX未來提供的火星旅遊等太空旅行的行頭，必須確保在太空能夠提供人體需要的氧氣、溫度，同時對眼睛和身體各個部位提供保護。 9月10號，龍飛船從美國佛羅里達發射場，由火箭送到距離地面1400公里的軌道。12號，太空漫步前，太空艙降低了高度，同時在艙內實現完全減壓。 今年5月接受采訪時，艾薩克曼曾說，最擔心的意外是遭隕石撞擊，最危險的是減壓。 美國科技巨頭賈瑞德‧艾薩克曼：「（這次行動）最有風險是（出艙前）減去艙內所有壓力，和之後任務結束重新增加艙內壓力。」 結果證明，四人組合幸運的沒有遇到隕石，龍飛船也順利實現了減壓和增壓。 美國東部時間9月15號凌晨3點37分，龍飛船順利返回地球，降落在墨西哥灣佛羅里達州海域。 新唐人電視台記者任浩綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/15/a103913881.html