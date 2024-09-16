讓虛構在史實縫隙展翅飛翔 朝井真果寫植物學家牧野富太郎【專訪】

（中央社網站）被譽為「日本植物學之父」的牧野富太郎，與台灣頗有淵源，愛玉、桂竹的英文學名最初就是由他命名。由神木隆之介主演的NHK晨間劇「爛漫」，讓這位連小學都沒畢業，卻能在東京大學任教的奇人重新進入當代觀眾視線。原著《植物學家》作者朝井真果認為牧野的魅力就在「船到橋頭自然直」的生存之道，他固執、自我中心，給身邊的人添了不少麻煩。這類負面情感不見於官方記載，她寫作時必須不斷與筆下人物對話，探問「你當時真正的感受是什麼呢」，設法讓虛構在歷史事實的縫隙中展翅飛翔，又不偏離真實。 朝井真果（朝井まかて），1959年生於大阪。2008年獲小說現代長篇新人賞獎勵賞出道。2014年以《戀歌》獲直木賞、以《阿蘭陀西鶴》獲織田作之助賞，2019年榮獲大阪文化賞，2021年以《類》獲得藝術選獎文部科學大臣賞及柴田鍊三郎賞。她擅長以歷史人物為主角的小說，《植物學家》及以浮世繪名家葛飾北齋之女為主角的《浮世繪女兒》都已改編為電視劇。 《植物學家》主角牧野富太郎，1896年奉東京大學之命來台灣進行學術調查，足跡遍及台北、淡水、新竹、高雄鳳山、澎湖等地，採集逾4000項植物標本；愛玉原料「愛玉子」、台灣桂竹的英文學名都由他命名，冠上他的姓氏Makino；故鄉高知的牧野植物園也種了一片台灣竹林。 他的一生，靠著對植物的熱愛支撐，走遍日本每一寸土地，製作逾40萬份植物標本、親繪1700幅植物圖。在他「船到橋頭自然直」的生活方式背後，有許多人無怨無悔地支持著他。這些動人的故事如何醞釀而成？在歷史人物的真實與虛構之間，小說家如何拿捏界限？中央社取得授權刊載新經典文化書面專訪，聽聽初次與台灣讀者相會的朝井怎麼說。 日本植物學之父牧野富太郎。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域） Q：您是時代小說的代表性作家，許多作品都是以真實的歷史人物為原型，也得過直木獎、織田作之助獎、柴田錬三郎獎等重要文學獎項。請問您為什麼會選擇寫牧野富太郎這個人？他的魅力、他最觸動您的地方是什麼？ 朝井：為什麼會寫這本書呢？我從小就喜歡植物、生物，出道作寫的就是江戶時代的園藝。當時日本的育種技術是世界上最傑出的，甚至可以說某些顏色和圖案已經絕跡而無法再現，多虧持續了200年的和平年代。因此，不只是達官顯貴的嗜好，連住在長屋的一般百姓也喜歡用盆花裝飾巷弄。 出道以後，當然我也寫植物以外的題材，但一位了解我「熱愛」的編輯建議我寫牧野富太郎。這位編輯出生於牧野富太郎的故鄉高知縣。 富太郎的魅力是他「船到橋頭自然直」的生存之道。對於自己喜愛、堅信的事物採取真誠面對的姿態，也是他的魅力。正因為他成年後仍遵循兒時為「熱愛」而活的態度，才會被大學孤立，最後落得一窮二白、債台高築。而他本人還滿不在乎地說大話。而且他也很頑固，像一般人出社會之後會逐漸學會的自我控制力，他是完全沒有的，對周遭的人來說，他就是個極度自我中心的人。 包括這些缺點在內都是他的魅力所在。畢竟如果把聖人君子寫成小說主角，應該非常無趣吧。（笑） 他對植物抱持著非比尋常的熱愛，只要是植物的事，無論是誰他都不會客氣。在他心中人際關係不應有上下階序，而該是平等的。只要是喜歡植物，就算是中學生，他也會當成好夥伴，彼此打成一片。要說他是有職人風範的學者嗎？或許更接近藝術家吧。實際上，他所繪製的植物畫既細緻又具備美感，從藝術的角度來說也有極高水準。 左圖為NHK晨間劇《爛漫》宣傳海報，右圖為牧野富太郎。（左圖取自NHK網頁nhk.jp、右圖取自instagram.com/makinobotanicalgarden） Q：很多人知道牧野富太郎是偉大的植物學家，對於植物有著源源不絕的熱情。《植物學家》除了這部分外，進一步讓讀者看到牧野富太郎的其他面向，有可愛的一面，也有讓人傷腦筋的一面。可否告訴我們您對於寫人物評傳的信念或原則？這本書從蒐集資料到寫成，花了多久時間？ 朝井：我寫的充其量只是一部「小說」。通常，與偉人相關的資料往往不會留下對他們不利的內容。富太郎不僅有傳記，作為多產的學者，他也留下了大量隨筆和自傳。不過，這些作品多少都受限於他所生活的時代價值觀。畢竟每個人都活在當時的時代氛圍中，即使是像他這樣特立獨行的人，也難免受到一些影響。 即便照著那些官方的生平軌跡來寫，也無法成為小說，甚至也沒必要寫成小說。正是因為能夠想像那些資料中沒有記載的負面情感、人際關係的細微變化，還有無法抗拒的命運，這才讓寫作變得有意義。然而，若作者為了小說的趣味性而刻意製造起伏或扭曲事實，這就不得不說是別有用心了。 在以歷史人物為寫作題材時，我總是邊與那個人物對話邊下筆：你當時真正的感受是什麼呢？有時，我會化身為富太郎，努力忍耐、憤怒，甚至在想哭的時候強忍著笑著跳舞。 在歷史事實的縫隙中，如何讓虛構展翅飛翔——我懷著「傳遞真實！」的願望在書寫。這是目前為止的原則，但未來或許會有所改變。因為小說和小說家都是有生命的。 在雜誌連載期間大約是兩年，加上單行本出版前後，大概歷時3年左右。連載開始前，我會先進行採訪並收集資料，但無論是什麼作品，幾乎都不會在準備充分的情況下開始寫作，總是邊寫邊調查。因為在寫作前，我還不知道「自己不知道什麼」。真正從主角的視角開始書寫後，才會明白自己需要了解什麼。因此，我總是走在一條危險的道路上（笑）。 為彰顯日本植物學之父牧野富太郎的功績，他的故鄉高知縣設立牧野植物園，園內有牧野紀念館及展示館，圖為仿牧野的書房「繇條書屋」展區。中央社記者楊明珠高知攝 112年1月28日