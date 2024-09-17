十一國慶｜半價睇戲9.25中午12時起售票 小童、長者票再享半價

十一國慶有連串慶祝活動，政務司司長陳國基今天（17日）率領多名官員舉行記者會介紹優惠詳情，當日免費坐電車、八達通搭港鐵大部分路線有75折、小童免費搭巴士日間路線等。 國慶焦點活動，是十一當日半價看電影，9月25日中午12時起售票，本身享優惠的小童、長者再有半價。國慶六合彩金多寶10月2日及10月8日有2次額外攪珠，預計每次頭獎金額有機會高達7,500萬元。 9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝） 陳國基率領政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政事務總署署長張趙凱渝出席記者會。陳國基指，今年十一國慶是國家發展重要里程碑，是完成23條立法的第一個國慶，別具意義。他表示已經親自督導決策局及部門籌備慶祝活動，與全港市民分享國慶喜悅，在社區傳播愛國主義情懷，同時希望透過活動及優惠帶動本地優惠，向訪港旅客展示香港背向祖國面向國際的優勢。 9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝） 十一國慶半價睇戲 搭港鐵75折 小童免費坐巴士 在歡慶滿城方面，陳國基表示在各區國慶佈置是歷年之冠，很多用上祖國紅為主調及金色亮眼設計，在插畫風格呈現長城、天宮一號，表達祖國繁榮昌盛及祖國自豪，一共在5,000個地點擺放18.5萬展品，務求全港洋溢熱鬧氣氛。 多元優惠方面，陳國基表示會涵蓋公共交通等，港鐵大部分路線75折優惠、電車全日免費、9月30日至10月2日天星小輪往來中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀航線免費，小童免費坐九巴、龍運、城巴、新大嶼山巴士日間指定路線。 文化藝術、消閒娛樂方面，戲院國慶日半價、康文署轄下多項運動康樂設施、所有博物館展覽及香港濕地公園於國慶日免費開放、各大商場、公司、海洋公園、昂坪360、山頂纜車、西九文化區都有優惠活動。餐飲方面，他表示，多達約3000間食肆提供餐飲優惠、廟街夜市有優惠。 9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝） 9.30西九千名學生唱愛國歌曲 鄺美雲唱《我們的家》 與眾同樂方面，他表示國慶前後籌辦400項活動，望熱鬧氣氛帶到地區。他表示十一晚上維港有煙花匯演，9月30日晚上西九文化區都有新生代千人合唱賀國慶，有1000名學生演唱愛國歌曲，鄺美雲亦會唱宣傳愛國主義教育主題曲《我們的家》，同場亦有武術、中國舞表演，文化區有破紀錄2099架無人機表演，2099數字就是2024年+75周年。 他表示會有不少75數字有關的元素，包括有75個本地旅行團讓7500人體驗無處不旅遊；沙田公園有5天的國慶市集，有75個攤位。他表示18區都有地區色彩亮點活動，全港帶動國慶熱鬧氣氛。國慶專題網站稍後提供優惠詳情。他感謝各界、組織響應政府號召，與市民慶祝國慶75週年大喜日子。 9月17日，政務司副司長卓永興介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝） 種75棵樹、設75個特色渠蓋賀國慶 派750張海洋公園門票 政務司副司長卓永興表示，今年首次在全港75個政府物業範圍傾斜旗杆展示大型國旗及區旗，希望是市民打卡留念好地方。