国际奥委会12年来首次选举新主席：职责是什么？七名候选人是谁

七名候选人正在争夺世界体育界最重要、最好的职位之一，而这一职位传统上每12年才会出现一次。 国际奥委会星期一(9月16日)宣布了参加下一任主席的竞选的成员。选举将于3月以秘密投票的方式进行。 获胜者将取代德国律师托马斯·巴赫(Thomas Bach)，后者在任期达到12年的上限后，将于6月卸任。 这位第十任国际奥委会主席可能是该组织的第一位女性领导人，也可能是第一位来自非洲或亚洲的领导人。甚至是第一位来自英国的领导人。 他们将接管一个财务稳定的组织，该组织需要在具有挑战性的体育和现实世界政治领域拥有娴熟的技能。 候选人是谁？ 费萨尔·侯赛因王子(Feisal al Hussein)自2010年起担任国际奥委会委员，自2019年起担任其执行委员会成员。他是“世代和平”(Generations for Peace)体育慈善机构的创始人。他的哥哥是约旦国王阿卜杜拉二世(Abdullah II of Jordan)。 塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)，自2020年起担任国际奥委会委员。自2015年起担任世界田径联合会(World Athletics)主席。曾在1980年和1984年夺得奥运会男子1500米金牌。1992年至1997年当选英国议会议员。领导了2012年伦敦奥组委。 柯丝蒂·考文垂(Kirsty Coventry)，自2013年起担任国际奥委会委员，自2023年起第二次担任执行委员会委员。她是2004年和2008年的奥运会女子200米仰泳冠军。自2018年起被任命为津巴布韦政府体育部长。她是负责2032年布里斯班奥运会的国际奥委会小组的主席。