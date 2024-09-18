【禁聞】中國中產變窮 海外旅遊捂緊荷包 【新唐人北京時間2024年09月17日訊】去年1月，當中共終於解除「清零」防疫措施，允許中國人出國旅行時，各國旅遊業曾對此寄予厚望。不過，隨著中國經濟情勢持續下滑，越來越多的小中產民眾出遊時都「捂緊荷包」，甚至選擇不出遊、少出遊。 去年，中國人出國旅遊8,700萬人次，比疫情前的2019年下降40%。而去年全年中國赴泰國遊客只有350多萬，相當於2019年近1100萬人次的1/3左右。 根據聯合國的旅遊數據，中國遊客去年的支出比2019年減少24%，相比之下，美國遊客的支出增加14%。 泰國旅遊業者柳先生表示，來泰國的大陸旅遊團比過去起碼少了一半，消費能力也嚴重打折。 泰國旅遊業者柳先生：「像今天我帶的團，那個導遊嗓子都喊啞了，連像降落傘那麼搶手的，人人都要搶著玩的，居然一個都不玩。像這種情況啊，是比較普遍的，就是捨不得花錢嘛！」 柳先生說，現在很多中國遊客都是抱著「到此一遊」的心態，捂緊荷包，儘量不消費。 柳先生：「中國人旅遊就是：上車就睡覺，下車就尿尿，到了景點就拍張照。你想泰國的三十多度，那個水泥地板，我踩一腳踩在水泥地板上，能把我燙跳起來，六七十度啊，中國人硬是有一些人捨不得買雙拖鞋啊！因為在芭堤雅你必須穿拖鞋，沒有穿皮鞋的，你沒法旅遊。他們拖鞋捨不得買，就拿布包的都有，這樣的人是少數，但是也有啊，經常看到啊。」 柳先生表示，現在來泰國旅遊的中國人，不少是中低階層民眾。為了招攬生意，中國旅行社競爭非常激烈，有些甚至打出555元人民幣泰國豪華七日遊。 柳先生：「那如果是客人不買東西，旅行社就賠死了，或者他不玩項目，導遊就賠死了。所以就經常發生那種強迫客人購物啊，罵啊，甚至有打人的都有。這個消費降級是非常明顯的了。」 有來自武漢的遊客告訴柳先生，疫情前，自己開的小店每個月能掙一兩萬塊人民幣。現在別說掙錢了，能維持就很不錯了。他還給柳先生看他親自拍的武漢著名商業街漢正街的淒慘光景。 柳先生：「原來是人擠人，人挨人的。現在基本上只有幾家還能開著門維持，剩下的全關門。服裝是首先關的最多的了，餐飲有一些還能生存，因為人還是要吃東西嘛。包括一些賣什麼旅遊產品，或者賣一些小手飾，紀念品這些那就完蛋了，那人家能不買就不買了。」 而來自福建福州的譚先生表示，當地的生活水平只用大蕭條來形容了。方方面面都不行，旅遊業自然也很慘淡。就連福州最熱鬧的十三街，基本店面也關完了。 福建福州譚先生：「旅遊方面基本上都平淡了。但是就是國內也是有，但有的人在附近呢。在外面呢現在都沒有，基本上都沒聽說到國外去玩的這些。」 居住在廣州的吳先生說，自己此前開車回老家贛州時，發現高速上的車輛少得讓他吃驚。 廣州吳先生：「消費全面的降級是比較明顯的。我8月13日下午開車回老家，發現京珠高速上的車、人都少了很多，包括休息區裡面。因為我以前也經常回去，平時也不至於這麼少人吧。」 柳先生說，現在因為經濟不景氣，大陸中產到泰國來的非常多，而且還在不斷地往這邊湧。 柳先生：「很多小區，中高檔小區，一進去全是中國人，不知道還以為是中國呢。經濟是第一要素，第二個就是國內的很多人就因為疫情，醒了很多人，現在你看那個微信你就看得到的，很多人醒悟了，知道了我們是韭菜。什麼抖音視頻，在微信裡轉發很多朋友圈，中國的國菜是什麼？韭菜，我們就是國菜。為什麼是韭菜？韭菜可以反覆壓榨，毫無怨言。」 柳先生說，那些已經醒悟的，有點條件的中國人，都在想辦法往外面跑，而那些沒有條件的，想走也走不掉。