逃漏稅遭收押成契機 金錢豹大亨袁昶平低調再婚旗下教育集團美女董事

金錢豹總裁袁昶平據傳已與旗下的葳格教育體系執行董事吳宛庭結婚。（資料照） 2024/09/18 15:39 〔記者張瑞楨／台中報導〕創辦台中市知名地標金錢豹酒店，之後轉型投資葳格教育體系與媒體的台中酒店大亨袁昶平，去年被台中地檢署指控與酒商合作逃漏稅1億多元，還被羈押達45天，之後以1億元交保，不過，這段人生歷程卻讓他獲得人生第二春，據指出，他今年初與原配魏雲菱離婚，已經與葳格教育體系執行董事吳宛庭完婚。 中檢是在去年6月起訴袁昶平，台中酒店與文教界傳奇人物袁昶平，是金錢豹台灣大道店（金山店，含旗下四家餐飲歌唱中心）、金錢豹汶南店負責人（含旗下一家視聽公司），但他卻涉嫌與酒商合作，分別逃漏稅8870萬餘元、5106萬餘元。 請繼續往下閱讀… 起訴書也揭露主要逃漏稅手法，一般商店的營業稅稅率是5％，酒家與有陪侍服務的茶室、咖啡廳、酒吧，特種營業稅率為25％，袁等人與鵬馳洋酒公司賴姓、陳姓負責人掛勾，由鵬馳洋酒公司開立空白發票，提供給金錢豹等八大業者，等同於酒客付帳給鵬馳洋酒公司，由鵬馳公司繳納5％營業稅，藉此逃漏高達20％稅額差額，其中，袁昶平繳回1億638萬餘元逃漏稅金。 袁昶平於上述羈押時間，與前妻魏雲菱更是漸行漸遠，反而是吳宛庭，幾乎天天面會並送來會客菜，袁於具保之後，認為吳女才是自己下半輩子依賴的對象，今年初與魏離婚之後，進一步於今年夏天與吳完婚，不過，身價不菲的袁昶平，據傳為了離婚，財產縮水不少，他與吳女完婚後還赴美蜜月，至本月初才回到台灣。 ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆ 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法