王友群：三個例子告訴你中共人大制度有多虛偽 9月14日，中共黨魁習近平在紀念中共全國人大成立70周年大會上稱，中共全國人大代表制度是「偉大創造」「偉大跨越」「偉大變革」。 實際上，中共全國人大代表制度一點也不偉大，不僅不偉大，而且連橡皮圖章都算不上，只是中共黨內那個最有權勢的人手中的工具。聽話，則用之；不聽話，就連全國人大委員長都可以隨時廢掉。這裡僅舉三個例子。 3月4日，新加坡《聯合早報》記者問，李尚福是否會參加「兩會」？中共全國人大大會發言人婁勤儉明確回答：「他不能參加（兩會），因為他已經不是代表。」 但是，當時，全國人大沒有發布李尚福被罷免人大代表職務的消息，也沒有公告他請辭人大代表。就在婁勤儉答記者問的當天，李尚福的名字仍在全國人大官網的代表名單中，隸屬解放軍和武警部隊代表團。 直到6個月零9天後，9月13日，全國人大常委會才發表公告：7月11日，中央軍委辦公廳召開軍人代表大會，決定罷免李尚福的十四屆全國人大代表職務。 也就是說，在李尚福仍是人大代表的情況下，婁勤儉就在北京公開向全中國人民和全世界人民宣布：李尚福已不是人大代表了。 那麼，是誰授權婁勤儉這麼講的？ 李尚福是中共軍方的人大代表。眾所周知，中共軍隊是自成一體的，非軍方官員和地方官員是不能隨便就軍方問題對外表態的。尤其是，李尚福曾經是中央軍委委員、國務委員、國防部長，對於李尚福是否是人大代表，婁勤儉更是不能隨便表態的。 中共一再強調軍隊必須服從黨的絕對領導，具體地說，必須服從中央軍委主席的絕對領導。如果沒有中央軍委主席授權，婁勤儉是不敢在外國記者提問時，當著中外記者的面，實際上是當著全中國人民和全世界人民的面說，李尚福「已經不是代表」。否則，婁勤儉就犯了嚴重政治錯誤。 今年中共「兩會」後，我們沒有看到婁勤儉因為上述表態受到任何黨紀政紀處分的消息。這說明，婁勤儉關於李尚福的表態沒有犯任何錯誤。 在3月4日婁勤儉說李尚福「已經不是代表」後，7月11日，中央軍委辦公廳軍人代表大會補辦了罷免李尚福人大代表資格的手續；9月13日，全國人大常委會補辦了發表罷免李尚福人大代表資格的公告手續。 婁勤儉的一句話暴露出：李尚福是不是人大代表，不取決於中央軍委辦公廳軍人代表大會，也不取決於全國人大常委會，而是「定於一尊」的。 例二：李尚福被免三大職務，具體原因中國人無從知曉。 2023年8月29日，是全國人大任命的中央軍委委員、國務委員、國防部長李尚福最後一次公開露面的日子。 此後，李尚福就「被失蹤」了。因為李尚福是中共黨、軍隊、國家領導人，全球矚目。李尚福「被失蹤」後，中外記者一直在追問：李尚福哪裡去了？ 近兩個月後，中外記者終於等到一個結果： 2023年10月24日，十四屆全國人大常委會第六次會議決定：免去李尚福的中央軍委委員、國務委員、國防部長職務。 李尚福的三大職務為什麼一次性被免掉？全國人大常委會沒有向外界透露一個字。被中共說成已經「當家作主」的中國人民全都被蒙在鼓裡！ 沒有一個人大代表向他的選民說明：李尚福為什麼被免職？