中秋節「貝碧嘉」煞風景 多地內澇房車泡水 【新唐人北京時間2024年09月18日訊】颱風「貝碧嘉」登陸上海後，往西北移動，9月17日造成江蘇、安徽和河南多個縣城和農村內澇，房子和車輛泡水。在中秋團圓的時刻，對於近期因洪水和颱風失去家園和親人的災民來說，特別感到哀傷。 中共建政以來，登陸上海最強的颱風「貝碧嘉」，所到之處狂風暴雨。無錫、蘇州、常州等多地受災嚴重。 17日持續往西北方向移動，颱風抵達安徽，逼近河南時，風力減弱但帶來大量雨水，使得無錫農村、江蘇泗洪縣、徐州睢寧縣、河南商丘夏邑縣等多地內澇，不少房子和車輛泡水。 徐州睢寧縣商店老闆李先生：「馬路上積水比較深，往西區那邊全是水啊，地上積水。有一些其它的被沖倒的障礙物，對車造成損傷，有好多車泡了，不能走了，救援車都在拖著車。」 17日，河南商丘、周口等地受颱風影響持續下雨，當地民眾度過了無法賞月的中秋節。 河南商丘夏邑縣飯館老闆張先生：「哪兒看月亮？不讓呢！縣城都淹了，下的不是太大，一直沒停，家裡面進水了。12點左右開始下的小雨，淹的話就20分鐘左右，可能是排水不良。打電話回農村，淹堤畔了，玉米上一次下雨就淹光了。」 今年七、八月份以來，中國多地洪水氾濫，又接連兩個颱風，天災加上人禍，造成許多家破人亡的悲劇。災民在中秋節倍感哀傷。還有災民眾訴苦，沒有獲得救助，生活艱難。 海南澄邁老城魯能小區居民王女士：「颱風摩羯人吹走了，有4個人找不到了。然後房子玻璃全碎了，傢俱全部吹走了，裡面的東西也全部廢了，損失太大了，需要重新修建家園。現在生活太難了，找裝修公司都排到一個月以後了，家裡面沒房住了嘛，有的是住朋友家裡，有的是住酒店。」 內蒙古通遼金寶屯有幾戶村民的家，成為洩洪區已三年，當地政府補助僅有一隻牛8斤飼料，只夠吃兩天，失去家園和土地的村民，至今求助無門。 內蒙古通遼村民彭先生：「原來苞米粒3000多晌地，這邊上能有3米多深水，中間是6米多深，這水泡了3年，地都沒了，牛圈都淹了，你說這老百姓指（望）啥呀。那水都淹都上炕了，這一個農村房子蓋起來都得10多萬、 20來萬。」 新唐人電視台記者熊斌、柏妮採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/18/a103915058.html