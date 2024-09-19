被中国拘押的美国人亲属沉痛发声 敦促政府帮助家人回国

在中国被当局关押的美国人的家属星期三(9月18日)表示，他们的亲人正在遭受身心折磨，敦促美国政府采取行动，带他们回家。几天前，在中国被关押近20年的基督教牧师林大卫(David Lin)获释。国会议员誓言继续向拜登政府施压采取行动，承诺提供家属支持。 美国国会及行政当局中国委员会(CECC)星期三举行名为“被中国不公正拘留的美国人”的听证会，多名被拘留者的家属出席，包括李凯(Kai Li)、马克·斯威丹(Mark Swiden)、道恩·亨特(Dawn Hunt)和小尼尔森·威尔斯(Nelson Wells Jr.)的亲人们。 这四名美国人都已在中国被关押至少八年。随着林大卫获释，这一长期存在的问题再次引起关注。 根据CECC的报告，在中国被关押的美国人数量比在任何其他国家都多。非营利组织“对话基金会”(Dui Hua Foundation)统计，目前有至少200名美国公民在中国受到不当拘留、监视居住或出境禁令等强制措施。 CECC承诺将公开其他在中国被拘禁的美国人的悲惨故事，并向政府施压采取行动。 “这是对美国人权肆无忌惮的侵犯，”CECC主席、新泽西州共和党议员克里斯·史密斯(Chris Smith)说。 在听证会上，李凯的儿子哈里森·李 (Harrison Li)讲述其父亲在拘留期间中风、掉牙的经历，并在新冠疫情期间被严格隔离长达三年之久。李凯因被指控间谍活动和窃取国家机密于2018年被判处十年徒刑，关押在上海监狱。 李凯否认指控，维权组织称这些指控是捏造的。 “我每天醒来都会想到他被关在那间拥挤的小牢房里，和7到11个人一起生活，没有空调，夏天热得睡不着，身心备受煎熬。”哈里森说，是时候让他的父亲回家了，“所以我想请问拜登总统，他还要忍受多久？”