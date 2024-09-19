消费持续疲软 中国人热议“通缩”

中国内需不振且通货紧缩压力加剧，一直是官方避谈的敏感话题，但本月初，人行前行长易纲公开示警后，不少专家学者也跟进，力促积极应对。对此，部分财经博主乐见官方或将“放大招”出台刺激新政，但分析人士说，官方打击通缩的势头仍不明朗。 为期三天的中秋连假星期二(9月17日)划下句点，对中国许多交通及文旅业者而言，今年的中秋商机令人摇头。 中秋应景商品“量升价跌” 官媒央视报道，据中国文旅部9月10日引述携程数据显示，中国境内在中秋连假期间的单程含税机票均价为人民币770元，较去年中秋节和国庆前三日的价格下跌了四分之一。 另据“去哪儿大数据”平台的统计亦显示，中秋连假期间，前百大酒店中，有三成酒店的预定房价与淡季的价位相当，未见涨幅空间；包括最具指标性的月饼销售也严重下滑，据中国消费品线下零售监测机构“马上赢”的数据显示，今年中秋前夕，主要门市的月饼类产品销售额近乎腰斩，比去年下滑四成五，且连续第二年下降。 中国财经网站《华尔街见闻》也引述华泰证券的分析报告指出，受到中国境内需求偏弱和库存偏高等影响，今年连假期间，“中秋四件套”: 红酒、月饼、茶叶和大闸蟹皆量升价跌，市价同比走跌超过10%。 对此景气低迷景象，杭州微博网民“张先生的小号手”发文感叹:“现在老百姓连月饼都吃不起了。” 另一名浙江微博网民“守护全世界最好的小狗狗”也语带无奈写道:“这一年光看大家关店倒闭了”。 中国公布8月经济数据 学者: 验证通缩趋势 中国经济复苏力道乏力下，中秋连假消费低于预期，再次验证中国所面临的经济挑战严峻。 据中国国家统计局9月14日公布的8月份经济数据显示，中国的工业增加值已连续四个月放缓，社会消费品零售总额的增速也较7月滑落0.6个百分点。 该局数据还显示，中国房市持续低迷，今年1-8月的新建商品房的销售额近6万亿人民币，同比下降23.6%、房屋新开工面积也同比下降22.5%。 中国学者和网络舆情显然比较悲观。 易纲吁“重点抵抗通缩压力”多名学者跟进 其中，最重磅的警告来自人行前行长易纲，他9月6日在上海外滩金融峰会上倡言，中国现在“应该把重点放在抵抗通缩压力上”，他强调，中国需要采取积极的财政政策和稳健的货币政策来刺激经济增长。 尽管外资金融界多热议中国已陷入螺旋式的通缩，但中国官方的态度始终讳莫如深，境内主流经济学界也少见有人公开讨论，因此，易纲此番发言被视为中国的通缩问题“终于被摆到了台面上”。 而易纲开出第一炮后，多位中国知名经济学家也纷纷发出警语。