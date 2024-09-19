中秋節慘變「中秋劫」 中國節日經濟全方位崩盤 【新唐人北京時間2024年09月18日訊】中國傳統中秋節前後，貴州茅台股價連續三日大跌，其他多個名牌白酒也紛紛創下新低。另一方面，月餅禮盒價格從百元價格帶降至20元價格帶，甚至配送紅酒促銷。人們發現，如今賣不動的不僅是月餅和白酒，而是整個節日經濟已全方位崩盤。 今年的中秋節已然慘變「中秋劫」，中國幾億人突然過節不送月餅、不買白酒了。不僅經銷月餅的商家愁雲慘霧，不惜「吐血虧本大甩賣」，各大名牌酒廠也深陷銷量縮水、股價重挫的窘境。 9月18日是中國中秋節後的第一個交易日。號稱中國「國酒」的貴州茅台領銜下跌，帶動整個白酒板塊下行。截至收盤，貴州茅台報1266.9元/股，大跌2.85%，市值報15915億元，與3年前的峰值相比，市值縮水超過50%。這已是貴州茅台連續三個交易日出現大跌，累計跌幅達8.2%。 當天，五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份等知名酒業的股價也紛紛創出新低。 外界注意到，在今年中秋節期間，飛天茅台、五糧液普五、國窖1573等名酒的銷售價格，並沒有像往年過節時那樣上漲，而是基本持平，銷量則較往年大幅縮水。 據陸媒報導，多位酒商受訪時表示，今年中秋銷售明顯不如往年，銷量甚至只有去年的三分之一或50%。 與此同時，中秋節的消費主角「月餅」的銷量也遭遇斷崖式暴跌。500元以上的高級月餅禮盒已基本退出市場，還能勉強「賣得動」的，都是「經濟適用型」的月餅，價格與以往相比大幅下調，甚至有售價僅二十元的月餅禮盒以配送1支紅酒，或是直接宣傳「買一箱送一箱」來促銷。就連美心月餅、廣州酒家、榮華、金九這樣的知名月餅品牌，今年也都是早早地就推出了8至9折的優惠措施。 由於商務活動減少，現在各企業部門都在壓縮預算，中秋禮也悄悄降級了，「許多客戶要麼月餅預算直接被砍光，改選一些較便宜的商品作節禮。沒辦法必須要送的，預算也大多腰斬了。」 公眾號「智谷趨勢」9月18日發文稱，有做月餅的朋友心情沉重地告訴友人，「訂單量整體下滑了20%……據我所知，因為沒訂單，有些廠家現在是上3天休1天，隔天就可以出貨。」 杭州一家五星級酒店，去年的月餅銷售指標是80萬元，今年降到了15萬元。有的酒店甚至不得不通過全員攤派的方式來促進銷售。 文章表示，以往高星酒店的月餅是送禮者的「面子擔當」，過去人們不惜花重金購物送禮，要維護的是面子和關係。如今受限於經濟形勢的低迷，「面子擔當」也繃不住了。 文章稱，不僅是中秋經濟崩了，此前七夕經濟也崩了。前幾年七夕節後有人特意會在去翻上海垃圾桶，「可能會撿到蘋果手機、金首飾，甚至現金」，但最近這兩年的七夕情況完全不同了，「有人在上海翻了20個垃圾桶，只撿到2朵花……」 「節日經濟的崩盤，是全方位的，」文章最後總結道，「說白了，現在的人已經學聰明了——悅人真不如悅己。」 （記者竺穎綜合報導/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/18/a103915107.html