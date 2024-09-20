美国牧师林大卫获释后，国会议员聚焦被中国不当拘押的美国公民

被中国当局关押的美国人的家属日前表示，他们的亲人正在遭受身心折磨，敦促美国政府采取行动，带他们回家。不久前，被中国长期关押的美国牧师林大卫(David Lin)获释。一些美国国会议员希望拜登政府能够继续推动更多被中国关押的美国人能够回到美国。 由国会参众两院跨党派议员组成的美国国会及行政当局中国委员会(CECC)于9月18日举行了名为“将在中国被拘留的美国人接回家”的听证会。 美国国务院有关人质事务的总统特使办公室将现被关押在中国监狱的德克萨斯州商人马克‧斯威丹(Mark Swidan)和纽约长岛的华裔商人李凯(Kai Li)两人指定为“被不当拘押者”。但是在这次听证会上，有更多的被关押在中国的美国人的案件被提及，包括美国公民小纳尔森·威尔士(Nelson Wells Jr.)、道恩·米歇尔·亨特(Dawn Michelle Hunt)和戴维·麦克马洪(David McMahon)。 小纳尔森·威尔士的父亲，曾在美军服役二十余年的老纳尔森·威尔士(Nelson Wells Sr)、李凯现在斯坦福大学就读的儿子哈里森·李(Harrison Li)、道恩·米歇尔·亨特的哥哥，退役警察蒂姆·亨特(Tim Hunt)和曾与美籍妻子共同被关押在中国监狱中的记者、尽责调查专家、哈佛费正清中国研究中心的非常驻研究员英国人韩飞龙(Peter Humphrey)作为证人出席了此次听证会。 林大卫牧师获释让该议题再获关注 美国国务院上周日(9月15号)表示，中国已释放自2006年以来一直被关押的美国加利福尼亚州牧师林大卫。林大卫于2006年入境中国后因为传教和帮助建立家庭教会而被拘捕，后来被正式逮捕，被判犯有合同诈骗罪，并被判处无期徒刑。他的刑期后来被缩短，原定于2030年获释。 蒂姆·亨特在与美国之音的电话采访中祝贺了林大卫牧师和他的家人。他说：“我想，你可以说我是高兴的，他现在和家人在一起。但是，当别人能够回家时，你知道，我们开始觉得为什么我的妹妹还不能回家。我们需要把每个人都带回家。”