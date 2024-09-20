【財經非常道】美聯儲降息 三大變局如影隨形 【新唐人北京時間2024年09月20日訊】大家好，歡迎收看今天的《財經非常道》。今天節目咱們首先關注美聯儲降息這件大事。 終於，週三下午，美聯儲主席鮑威爾宣布降息50個基點。那麼，接下來降息將會引發哪些市場反應呢？是否會導致一場大變局接踵而來呢？這些問題其實連經濟學家也不是很確定，所以我可不敢亂說。但，我可以跟大家講一講專家估計可能會出現的一些情況。 今天焦點：美聯儲超預期降息50碼，恐觸發經濟大變局！孟加拉這座小島成美中角力戰場！秋風蕭瑟中，高端月餅乏人問津！詭異：每逢總統大選金價就漲！什麼情況？黃仁勛套現6億美金！ 美聯儲降息 三大變局如影隨形 首先，那些希望降息後，美元能開始走弱，並藉此提振本國貨幣的國家，可能要失望了。因為據摩根大通分析，在過去的四個金融周期中，有三個周期，美聯儲首次降息後，美元不但沒有走弱，反而走強了。因為美元的前景主要取決於美國的利率相對於其它國家貨幣的水平，除非美元成為真正的低收益貨幣，否則它將繼續對非美國的投資者保持吸引力。只要其它經濟體中的投資者依然持續投資美元，美元就沒辦法在短期內走弱。 其次，降息之後，其它國家能有更多的喘息空間嘛？美國利率下降可能為新興市場的央行提供更多的迴旋餘地，他們可以放手實施寬鬆的貨幣政策，讓他們本國的經濟保持增長。 不過，還有一個意外因素，可能會令全球經濟前景蒙上陰影，那就是一個多月之後的美國總統大選。 法國巴黎銀行信貸策略全球主管阮莊（Trang Nguyen）表示：美國大選的結果確實使降息周期變得更加複雜。在此背景下，我們可能會看到各國央行採取更多的特殊行動。 巴克萊歐洲股票策略主管埃曼紐爾‧考（Emmanuel Cau）則表示：第一次降息前後，市場總是不穩定的，因為市場想知道央行降息的真正原因。 估計很快我們就能看到降息對各國經濟帶來的反應，對此，我們只好拭目以待。 那麼，第三個問題是，哪些國家的央行會跟著降息。因美國通脹率高於預期，如果美聯儲不降息，歐洲央行或加拿大央行將面臨本國貨幣大幅貶值的局面，這也會進一步加劇國內商品價格飆升的壓力。不過，因為歐洲央行對通貨膨脹的風險持更加謹慎的態度，所以，儘管它們已經在6月降過一次息了，但很可能還會跟著美聯儲的腳步，繼續降息。 另外，因為世界大部分主要國家都採取和美元掛鉤的貨幣政策，所以，基本都會跟著美國一起降息。而且，全球的債市通常都會和美國國債同步波動，所以美聯儲降息對全球債券市場也極為有利。香港今天就宣布同步降息。 但在外幣兌換市場則是另一番景象了。日元和美元是最主要的炒匯貨幣，所以日本很可能不會跟隨美聯儲一同降息。果然，今天日本央行就釋放出了準備加息的信號。 那麼，關於週三美聯儲降息的更多詳細情況，我們待會還會講到。 史上最冷中秋月餅無人問津