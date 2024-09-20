雨揚老師》12生肖農曆9月運勢：牛寶寶開創新局、虎寶寶化解難關 (上)

隨著農曆九月來臨，我們即將迎來象徵「長長久久」的重陽節。農曆九月是財庫月，加上本月五行屬土，有著雙重的財富能量加持，可說是最適合補財庫的月份之一。只要好好把握這個進財的大好時機，便有機會成功放大你的招財願力，讓你的金錢好運能夠長長久久！ 農曆九月運勢的前三名生肖是誰呢？答案就是牛、兔、雞！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ ★鼠 ◎工作運：化險為夷 臨危不亂 事業能量豐沛，平日認真耕耘的鼠寶寶，近期會有很多與其他公司專案合作的機會，但要小心會遭逢小人從中作梗，刻意搞破壞。此時的鼠寶寶更須冷靜應對，發揮危機處理的卓越能力，就可扳回一城，得到眾人的肯定。 ◎感情運：桃花盛開 親密相伴 愛情運佳美，單身的鼠寶寶身邊出現很多新桃花，可多花時間慢慢挑選最適合交往的對象；有伴的鼠寶寶跟伴侶心意相通，只要維持好溝通的頻率，就能讓兩人感情如膠似漆，越愛越甜蜜。 ◎健康運：注意養生 小心受傷 健康運稍弱，如果不維持好良好作息，就可能讓免疫力下滑，一不小心就著涼，咳嗽連連。建議先好好休息、食補調理，可以多吃核桃、銀耳、蘿蔔等食品，有助益氣養生。另外，在使用刀具和金屬物品上也要格外謹慎，以免受傷。 ◎金錢運：留心帳務 貨比三家 財運普通，鼠寶寶這個月雖進帳穩定，但要留意可能因粗心大意而導致破財，例如遺失錢包，或者因輕信網路廣告而買到名不符實的商品。此外，近期如果跟人有生意往來，在簽約時也要再三確認細節，以免日後有糾紛。 ※幸運色：藍色 ※貴人生肖：猴 ★牛 ◎工作運：多方發展 開創新局