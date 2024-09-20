LTN經濟通》「地球上最快樂的地方」？代價變昂貴

全球迪士尼價格持續上漲。（路透） 迪士尼樂園因昂貴 讓民眾喘不過氣 歐祥義／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕迪士尼樂園一向以其夢幻般的氛圍和獨特的童話體驗聞名，是許多人這輩子心中必去的清單之一，但現今似乎變得不如過去夢幻，這個曾被稱為「地球上最快樂的地方」，已讓中產階級逐漸被資本壓得喘不過氣，持續攀升的票價，使人們開始懷疑這份夢幻的消費價值。 近年來，全球各地都遭到通貨膨脹的肆虐，不僅物價高漲，旅遊成本也不斷增加，堪稱此生必去的迪士尼樂園票價也是逐年攀升，其中上海迪士尼樂園自開園以來已經五度調漲門票價格，從499人民幣的普通高峰日票價一路飆升至目前的799人民幣的特別高峰日票價，雖然仍有許多家長心甘情願為孩子的夢想買單，但高昂的費用也使體驗變得不如人意。 請繼續往下閱讀… 高昂的成本及費用不僅出現在上海迪士尼樂園，而是全球各地的迪士尼樂園都有類似的情況，根據Allears網站統整的數據顯示，美國佛州迪士尼在2014年的成人門票價格分別是90美元及99美元，但2025年的定價上漲至基本門票119美元，高價門票則上漲至189美元，兒童票票價也是如此，在2014年的兒童票價分別為84美元與93美元，而到了2025年的兒童票底價為114美元、最高價格為184美元。 新冠疫情流行期間，遊客數大幅縮減。（歐新社） 園內食物漲約80% 通貨膨脹的影響力不單單只使迪士尼樂園門票上漲，樂園中各類商品和服務的價格都顯著上升，其中，園區內的食品價格更是超過了通膨率，很顯然這對中產家庭來說，意味著去迪士尼樂園不再是一個輕鬆的選擇。 根據最新的數據顯示，從2013年至2024年經典的米奇冰淇淋從3.49美元漲至 6.29美元，上漲幅度達80.23%；主食配菜炸薯條的價格從2013的2.79美元上漲到2024年的4.99美元，上漲幅度達78.85%。另外，園區內的灰姑娘皇家套餐服務費用也從54.76美元上漲到84美元，上漲幅度為53.4%。 除了門票、園內飲食開銷及其他服務價錢上漲，入住迪士尼樂園酒店的收費也是翻倍上漲，從幾年前的1600元人民幣上漲至3800元人民幣，且這費用並不包括早餐及其他服務，如與角色合影、晚間故事等都是額外開銷，另外，還有快速通關的免排隊票價，而該漲勢也延續到歐洲的巴黎迪士尼，根據《AllEars》的統計，從2013年至2023年，巴黎迪士尼樂園的門票價格增長了約50%，現在巴黎迪士尼的門票1天1園區門票為54.9歐元至97.2歐元、 1天2園區門票則為80.3歐元至123.6歐元。 全球新冠疫情趨緩，迪士尼遊客激增。（法新社） 加州迪士尼樂園漲最凶 據了解，2022年疫情趨緩後，迪士尼的「樂園、體驗和產品」部門創造287億美元營收，高於2019年新冠疫情爆發前的268億美元營收，截至2023年9月的該部門在過去1年內的營收更達323億美元，受益於公司各種應對措施，營運表現轉為大好。 根據外媒2023年10月的報導指出，迪士尼公司宣布調漲主題樂園門票、通行證等價格且立即生效，就連停車費、年票等也沒放過，以應對昂貴的串流媒體業務和高漲的營運成本。迪士尼發言人也聲明表示，樂園不斷新增景點和娛樂設施，漲價是為了反映迪士尼樂園獨特體驗之價值。 其中，面臨消費者高漲的需求，最昂貴的加州迪士尼樂園T0單日單園入場票維持在104美元不變，但熱門時段的T6單日單園入場票，自179美元調高至194美元，漲幅達8.4%。為期5日的單園入場票則自415美元大幅調到480