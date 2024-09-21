非法入境朝鲜的美国士兵被判处一年监禁后 现已被释放

去年非法越境进入朝鲜的美国陆军二等兵特拉维斯·金(Travis King)于星期五(9月20日)承认了逃兵罪，并被判处12个月监禁。根据他的律师表示，这是作为认罪协议的一部分，由于他表现良好且服刑时间已满12个月，因此遭到释放。 此前特拉维斯·金被指控14项罪名，皆与他在2023年7月从韩国越过边境进入朝鲜有关，此外，这些指控还包括他之前的一些不当行为。 作为认罪协议的一部分，金只承认了5项指控，擅离职守、袭击士官和三项不服从军官命令的指控，且于星期五被军事法庭的法官所接受。他之前被控的罪名还包括持有儿童色情制品、作出虚假陈述及非法持有酒类等。 金的律师富兰克林·罗森布拉特(Franklin Rosenblatt)在一份声明中表示：“根据认罪协议的条款，法官判处特拉维斯一年监禁、降为最低军阶私兵(E-1)、没收所有工资和津贴，并处以不名誉退伍处份。” 声明中提到：“考虑到已服刑时间和行为良好所获得的认可，特拉维斯现在已获得自由，将返回家乡。” 罗森布拉特表示：“特拉维斯·金一生都面临了重大挑战，包括艰难的成长经历、接触犯罪环境以及精神健康方面的问题。所有这些因素都加剧了他在军中所面临到的困难。” 美国陆军特别审判顾问办公室在一份声明中确认了金的认罪为认罪协议的一部分，并表示，“根据认罪协议的条款，所有其他指控和特定罪名的指控等均被驳回。” 检察官艾莉森·蒙哥马利少校(Major Allyson Montgomery)在声明中表示：“今天的军事法庭裁决是一个公正合理的结果，反映了金所犯罪行的严重性。” 事发当时，特拉维斯·金在韩国服役，因为一次在酒吧醉酒的斗殴和在韩国监狱被拘留后，他本应飞回德克萨斯州接受纪律听证。然而，他走出首尔机场，参加了非军事区的观光旅行团，并偷偷越过戒备森严的朝韩边境，随后被朝鲜当局拘留。 平壤曾表示，金叛逃到朝鲜是为了逃避“美国军队的虐待和种族歧视”。但在完成调查后，朝鲜于去年9月“决定驱逐”金，理由是他非法进入其领土。 (此文参考了法新社和路透社的报道。)