中国科技创新进展“惊人”，美国议员和专家担心未来中国或将技术力量“武器化”

美国智库的一项最新研究报告显示，中国在核电、机器人和电动汽车等先进产业的崛起正在加速。报告警告说，如果不采取措施应对中国政府主导的创新浪潮，美国及其盟友将很快将被迫追赶中国。美国议员和科技专家说，鉴于中国追求科技创新的动力是为了追寻权力，他们担心一旦让中共主宰高科技产业，中共就会将科技创新“武器化”, 甚至在可能的台海战争中钳制美国。 华盛顿智库信息技术和创新基金会(ITIF) 星期三(9月18日)在国会山发布一份历经20个月、关于中国在10个高科技行业创新能力的调查报告结果发现，尽管中国在很大程度上还没有赶上世界创新领导者，但正在取得极其迅速的进步，而且在未来10到20年，中国很可能在大多数先进行业中达到或非常接近全球创新前沿。 报告显示，中国在核能方面领先；在电动汽车与电池方面与全球水平持平；在机器人、显示技术、人工智能和量子计算领域接近领先；但在化工、机床、半导体和生物技术方面则相对落后。除了半导体领域因出口管制而进展受阻，中国在其他领域的进展速度“惊人”。 ITIF主席和创始人、报告作者罗伯特·阿特金森(Robert D. Atkinson)对美国之音表示，他中国的创新速度令他惊讶。“他们现在的创新速度不是每小时20英里，而是100英里。他们投入了如此多的工作、努力、资金、科学家和（研究）中心……。” 报告警告说，“几十年后，我们可能会身处一个中国对美国实施出口管制的世界”，“除非美国的技术经济政策发生变化，接受‘国家权力资本主义’，否则美国不太可能在众多先进产业中保持与中国的竞争地位”。 站在美国的肩膀上的中国创新 报告数据显示, 2023年中国安装的工业机器人数量和在建的核电站数量超过了全球其他国家的总和，中国在大规模部署第四代核反应堆方面可能比美国领先10到15年；中国生产了全球62%的电动汽车和77%的电动汽车电池；2024年，全球大部分新芯片制造能力将建在中国；从2017年到2021年，中国的新临床药物试验增长速度超过了其他任何国家等等。 美国众议院中共问题特设委员会主席、共和党众议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)星期三在该报告的简报会上发表演讲指出，这些统计数据应该对全球各国敲响警钟。“中国共产党的历史表明，任何依赖或开放的大门，都会在中共选择的时间和地点被武器化。这不是猜测：这是我们已经见过无数次的剧本。”他说。 穆勒纳尔说，中共利用美国提供的技术工具，构建了新的监控链条，不仅束缚中国人民, 还试图将这些锁链延伸到全球，包括美国本土。中共将经济视为政治的延伸，通过消除竞争来赢得胜利。合资和投资公司是中国企业消灭美国企业而不是与美国企业合作的工具。他说：“列宁曾说过：‘资本家会卖给我们用来绞死他们的绳索’, 中国共产党深刻领会了列宁的观点。” 前美国国务院关键和新兴技术特使办公室政策与战略主任里克·斯威策（Rick Switzer）在简报会上指出，中国今天所处的创新地位并不完全是靠偷窃得来的，很大一部分是通过和外国公司和大学合作，通过在国外学习的学生或是在跨国公司工作的员工等合法手段获取的。 他说，约70%的来自大陆的STEM(科学、技术、工程和数学类)专业学生在美国大学学习后最终进入了中国公司和国有实验室工作。比如全美最好的乔治亚理工学院的材料科学项目为中国培养的新教授和实验室研究人员的数量达到为美国培养的八倍之多。