台湾高管被禁止离开中国，在华旅行和经商风险再次凸显

分析人士表示，台湾当局证实一家大型台湾工业集团的高管已被禁止离开中国，这引发了人们对在中国旅行和经商风险的担忧。 此事发生之际，北京和台北之间的紧张关系加剧。一些外国人也被中国禁止离境。 负责与中国关系的台湾大陆事务委员会9月18日证实，9月1日，台塑集团一名未透露姓名的高管从台北抵达中国商业之都上海后，受到当地当局的讯问。 台湾陆委会最初因个人安全原因拒绝透露任何细节。但是星期四晚间，陆委会表示，对这名台湾高管实施的出境禁令可能由于刑事犯罪，而不是政治或国家安全。 台塑集团星期四表示，他们正试图收集有关此案的更多信息，并表示该高管“身体平安，行动自由，正配合大陆当局调查中”。 “台塑也将持续关心并提供必要的协助，”该公司在一份声明中表示。 政治压力 分析人士表示，虽然细节尚未公布，但此案确实与北京利用政治手段向台湾或外国企业施压的其他案例有类似处。 台湾东吴大学政治学家陈方隅表示：“这起案件让我想起了去年10月中国政府对台湾科技巨头富士康展开的税务调查，当时该公司创始人郭台铭正在竞选台湾总统。” 当时，台湾前国家安全局局长顾立雄表示，北京对富士康的税务调查有“政治因素”。郭台铭最终在去年11月退出总统选举。 陈方隅告诉美国之音(VOA)，目前尚不清楚中国政府可能在此案中寻求什么，因为双方当局都没有提供更多细节。 “不过，很明显，其他台湾或外国公司以前也遇到过类似的情况，”他说。 其他专家表示，此案可能对台湾商界产生寒蝉效应，加剧台商撤离中国。 “尽管几年前一些台商已开始缩减在中国的业务规模，但此事将促使更多企业退出中国市场，以保护自身利益，”中华经济研究院经济学家王国臣在电话中对美国之音表示。 打击“台独势力” 此外，一名22岁的台湾郭姓男子于8月27日抵达上海后失踪，其家人向台湾政府寻求帮助。 在星期四的例行新闻发布会上，陆委会发言人梁文杰表示，这名姓郭的男子与朋友一起在中国旅行。台湾的海峡交流基金会也已联系中国对口部门，寻求有关这名男子的更多信息。 9月6日，负责管理两岸交流的中国国台办表示，浙江温州的一家法院以分裂国家罪名判处台湾政治活动人士杨智渊九年有期徒刑。 今年6月，北京出台了22条新意见，惩罚他们所谓的“台独顽固分子”，最高刑罚是死刑。 台北海洋科技大学助理教授吴瑟致告诉美国之音，这些发展反映了北京更加重视国家安全，而这些严厉措施可能会产生连锁反应。