湖南財政廳長被殺 知情者透露官方不敢提的內幕 【新唐人北京時間2024年09月21日訊】湖南省財政廳女廳長劉文杰在宿舍墮樓身亡，警方證實她是「遇害」，兩名男疑犯也墮樓身亡，事件震驚全國。有知情人向大紀元披露更多內幕，包括官方通報未說的情節。 劉文杰墜亡事件震驚全國 湖南連發通報 9月20日，湖南省財政廳發布訃告，中共二十大代表、十四屆人大代表、湖南財政廳廳長劉文杰9月19日9時12分在湖南長沙遇害，終年58歲。訃告稱其「政治堅定」「恪盡職守」「一心為民」等。 9月19日，長沙市公安局天心分局發布警情通報稱，19日上午9時12分，長沙市天心區城南路一小區宿舍內發生一起刑事案件。劉某杰（女，58歲）遇害，犯罪嫌疑人江某（男35歲）、江某輝（男，31歲）墜樓身亡。目前，案件正在進一步偵辦中。 20日，長沙警方深夜再通報案情，稱兩名疑犯持刀將劉文杰劫持，劉與疑犯江某曾經搏鬥，從陽台上同時墜樓，另一疑犯江某輝逃離時墮樓身亡。 根據通報，疑犯江某輝就是湖南平江縣政協委員、商人江燚輝，警方稱他在澳門賭博欠債1200多萬元人民幣。 此前，多家陸媒報導，19日上午，湖南省財政廳廳長劉文杰意外身亡，被兩個嫌犯綁著，從窗戶扔下樓。 公開資料顯示，劉文杰1966年10月生，在湖南省財政廳工作多年，歷任財政廳行政政法處副處長、副廳長，湖南省紀委常委等職；2020年轉任湖南省統計局黨組書記、局長；2022年12月又回到湖南省財政廳擔任廳長，分管預算處、財政監督局（稽查辦）。 曾在大陸銀行業工作、現居澳大利亞的自媒體人蔣罔正對大紀元披露了劉文杰墜亡的更多細節及遇害原因，跟官方敘事有出入。 借貸糾葛 劉文杰作為擔保人失信 中共官方通報稱，未發現劉某杰及其家人與兩名犯罪嫌疑人在案發前有交集。 但蔣罔正對大紀元記者表示，「我先跟你概括一下。這個背景可能和現在媒體上在公布的有些出入。主要其實是，等同於是借貸，兩方借貸牽涉一個官員擔保的問題。」 劉文杰墜亡，涉及到的兩個凶嫌，一個叫江輝，一個叫江燚輝。現在湖南省長沙市公安局的結論是，年長的35歲的江輝是主犯，江燚輝是從犯。 江輝有一個中共的獎勵身分，是岳陽百佳青年。江燚輝現在還是平江縣人大代表、政協委員。平江是岳陽下面的一個縣。 蔣罔正說，這兩個年輕人雖然年輕，但是其實生意做得不錯，現在有消息說，是靠做電商賺了些錢。 蔣罔正說，大概在疫情發生後，2020年10月，由這個現任的湖南省財政廳廳長劉文杰牽線，給湖南長沙本地的房地產企業融資了6000萬人民幣。劉文杰是借款方的擔保方。「這6000萬年化利率是15%，也就是說每一年的利息是900萬。」