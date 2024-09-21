湖南廳長被殺案：警方避提一嫌犯身分 據傳是刑警 【新唐人北京時間2024年09月21日訊】中共湖南財政廳長劉文傑被殺，有傳是經濟糾紛，有傳是官員內鬥。警方通報避提一名嫌犯的身分，前大陸媒體人爆料，嫌犯是當地一名刑警。 9月20日，湖南財政廳發出劉文傑的訃告，稱其「不幸遇害」。同日，長沙市公安局天心分局通報「案情」。 公安通報稱，9月18日下午，犯罪嫌疑人江某輝、江某進入被害人劉某傑所住的城南西路1號小區踩點。19日凌晨離開小區，到小區對面酒店頂樓樓梯間過夜。早上7時左右，江某輝、江某先後進入城南西路1號2棟，在13樓樓梯間蹲守。在劉某傑離家開門時，兩人持刀將其劫持進入房間。9時12分，劉某傑與江某從陽台上同時墜樓身亡（陽台上有搏鬥痕跡）。9時17分，江某輝在抓著窗簾下滑至12樓逃跑時墜樓身亡。 通報稱，江某輝、江某的戶籍地都是湖南省平江縣浯口鎮，前者31歲，後者35歲。 通報提到江某輝是平江縣天浩實業有限公司等單位的法人、股東，證實了此前網傳消息，即江某輝就是平江縣商人、縣政協委員江燚輝。 但通報沒有提到另一嫌疑人江某的職業和過往經歷等信息。 通報中強調江某輝到澳門賭博欠債的情節，並宣稱「未發現劉某傑及其家人與兩名犯罪嫌疑人在案發前有交集」云云，被認為可能有朝著「入室搶劫殺人」方向引導輿論的嫌疑。 19日，旅居海外的前大陸媒體人趙蘭健在X平台爆料，另一名嫌疑人江輝已確認「肯定是警察」。他在推文中說，「經過一天牆內朋友幫助核實，已經確認這個江輝是平江縣公安局刑警大隊刑警。」 此前網民肉搜發現，湖南嶽陽市官媒曾報導，2015年該市「百名優秀青年」名單中出現「江輝」的名字。岳陽市下轄的平江縣的官媒也報導，當年該縣有6人入圍岳陽市「十大傑出青年和百名優秀青年」候選人。不過，目前無法確定當年「百名優秀青年」名單中的「江輝」是否平江人，更無法確定是否本案中的嫌犯。 趙蘭健稍早前還在推文中說，墻內朋友告訴他，劉文傑被殺可能牽扯已落馬的前湖南省政協主席李微微，是「官僚之間黑吃黑」，兩名嫌犯「都是湖南省公安廳的警察」。 此前網上還傳出內部消息，爆料兩名嫌犯詳細的身分信息。 爆料中提到「著黑色衣服」、「著橙色衣服」的表述，似乎與案發現場的照片吻合。 網傳照片顯示，樓下墜亡的三具屍體中，一名男子身穿黑色的疑似保安制服，一名男子穿橙色的疑似保潔制服。 根據網絡爆料，江燚輝和江輝假扮成保安和保潔，混入小區，敲開劉文傑的門並將其劫持，後來把她捆綁後扔下樓，兩人逃跑時墜樓。也有網絡消息說，兩人將劉文傑扔下樓後，也跳樓自殺。 還有傳此案可能是「買凶殺人」，劉文傑被殺後，另外兩個無意間看到殺人現場的人也被扔下去滅口。 有傳案發原因是江燚輝和劉文傑之間存在6000萬人民幣的經濟糾紛。也有傳此案牽扯李微微的兒子，背後「水很深」。 目前中共正在壓制相關輿論，並抓捕了一名傳播消息的網民，並指控他「造謠」云云。 （記者歷澄宇綜合報導／責任編輯：徐耕文）