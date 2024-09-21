漏洞百出 湖南警方通報廳長死亡案受廣泛質疑 【新唐人北京時間2024年09月21日訊】9月19日，中共湖南省財政廳廳長劉文杰在自己住所墜樓死亡，同時墜樓死亡的還有兩個年輕男性，隨後，各種網傳消息和猜測遍布網絡。在輿論壓力下，湖南警方發布通報，但通報宣稱未發現雙方有交集，受到廣泛質疑，甚至有網友說，「漏洞百出」。 9月20日，長沙市公安局天心分局通報「案情」稱，9月19日上午9時31分天心區城南西路1號2棟13樓有3人墜樓死亡。經初步查明，犯罪嫌疑人江某輝，男，31歲，戶籍地湖南省平江縣浯口鎮，平江縣天浩實業有限公司等單位法人、股東，犯罪嫌疑人江某，男，35歲，戶籍地湖南省平江縣浯口鎮。 通報稱，9月18日下午，犯罪嫌疑人江某輝、江某進入被害人劉某杰所住的城南西路1號小區踩點。19日凌晨離開小區，到小區對面酒店頂樓樓梯間過夜。早上7時左右，江某輝、江某先後進入城南西路1號2棟，在13樓樓梯間蹲守。在劉某杰離家開門時，兩人持刀將其劫持進入房間。9時12分，劉某杰與江某從陽台上同時墜樓身亡（陽台上有搏鬥痕跡）。9時17分，江某輝在抓著窗簾下滑至12樓逃跑時墜樓身亡。 通報稱，經現場勘查，劉某杰家中家具、衣物被大面積翻動，在13樓樓梯間發現犯罪嫌疑人遺留的2個黑色雙肩背包，在背包中發現帶掛鈎的彩色尼龍繩1條（約3米）、橡膠手套、鉗子等作案工具。 通報中還強調，江某輝於2019年到2022年多次往返澳門賭博，欠債1,200餘萬元 ，並宣稱「未發現劉某杰及其家人與兩名犯罪嫌疑人在案發前有交集」云云。 此通報在大陸網絡引發了廣泛質疑。 在微博平台，有網友質疑疑犯犯罪動機，「這倆人冒著這麼大的風險，去謀害和自己沒有交集的省廳大領導，令人費解」，「認為藏了現金，只求財的思路應該也是入室盜竊啊，既然廳長的作息都摸準了，知道她啥時候去上班，入室盜竊豈不是更容易風險更低」「這是政府的家屬院啊，真要搶，應該不會挑這種給自己疊加難度的地方。何況還是踩過點的」、「如果說找錢，為什麼不無人的時候去；如果說綁架，那這個級別……拿了錢，基本也跑不掉」「如果打劫，為什麼選擇白天？」。 還有的網友質疑通報邏輯不通，「別的不說，用窗簾打結從13樓吊到12樓，結果摔死了，這是什麼操作？不能從原來的門出去？」「劉已經被控制身上捆住，為什麼這兩個一起掉，他同夥還要用窗簾掛下來逃跑？」我沒懂的是，明明帶了包卻不拿進去，有繩子非得扯窗簾，還非得從窗戶走去12樓，他那麼確定12樓沒人，還沒鎖窗嗎？」 也有網友質疑警方通報中強調的江某輝「欠下賭債」，「經常去澳門賭博，下一句直接說欠債1,200萬，又不明確表明1,200萬是輸掉的，有點像是引導」「這通報邏輯都炸了…… 這通報想引導的意思是賭博欠下1,200w，然後去財政廳宿舍蹲點去搶不認識的女廳長？ 你查一下殺人犯名下公司，天浩實繳註冊資金3,000萬」。 還有網友指出，在2019年和2022年，正值疫情時期，中共全國封控，蔣某輝怎麼輕易的往返澳門，「19～22年你出個省都費勁 人家去澳門去到欠上千萬賭債」。 有網友總結說，「這通告疑點太多了。第一，凶手僅踩點半天，如何能確認受害者行程安排？一早在樓梯間等待受害者出門，更像是早有預謀；第二，一名58歲的婦女如何與兩名手持凶器的壯年男子進行搏鬥，甚至與其中一個同歸於盡？第三，兩人墜樓後，剩下的一名凶手為什麼不從大門逃走，反而要費力從窗戶逃走，以致墜樓？」 在大陸知乎平台，知乎網友「低配版海靈頓 」也提出疑問說，「犯罪動機和行動邏輯根本說不通」「物品有大面積翻動，是在找什麼？又沒有提到有財物被盜」」、「如果是盜竊，為什麼不等人走了再進去，非要貼臉堵？以江某的身分和欠債的數量級，入室盜竊有什麼意義？如果不是盜竊，又是什麼動機？」 該網友批評，「給出片面的信息，想把案件塑造成『賭棍輸急眼欠一屁股債然後入室盜竊把無辜廳長害死』的假象」。