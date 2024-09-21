中国网络观察: 官员非正常死亡现象意蕴何在

中国官方媒体9月20日星期五发布公告说，58岁的“湖南省财政厅（中共）党组书记、厅长刘文杰同志不幸遇害”身亡。刘文杰由此成为最新的非正常死亡中共官员的一员。官员非正常死亡不断发生是近年来中国官场一现象，当今中国一现象。中共当局对这一现象的报道网开一面，令中国公众和中国国内外观察家迷惑。 官员非常正常死亡成为一现象 中国官方媒体星期五转发湖南省财政厅发布的刘文杰讣告只是含糊其辞地说她“不幸遇害”，没有透露她遇害的具体详情和时间。 但中国官方权威媒体新华网随后援引湖南省会长沙地方公安机关的报告说，死亡前，刘被两名男子劫持，被劫持到楼顶上，随后刘和其中一名男子同时坠楼身亡，另一名男子试图逃离现场时因为失手而坠楼身亡；一名劫持者有上千万元的赌债，“经调查，未发现（受害人刘文杰）及其家人与两名犯罪嫌疑人在案发前有交集。” 作为名单不断加长的非正常死亡官员的最新一员，至少按照截至目前的中国官方媒体的报道来看，刘文杰的非正常死亡的明显的不同寻常之处在于她似乎是被杀，而不是自杀。与此同时，中国近年来还有不计其数的官员非正常死亡。中国官方媒体称，他们主要是自杀身亡。 在众多话题被中国共产党宣传部门列为敏感话题、禁止媒体公开报道评论、禁止公众公开议论的当今中国，官员非正常死亡成为自中共领袖习近平上台以来的中国一现象，这个话题在中国的媒体上显然没有受到很多的限制。 因此，以“官员非正常死亡”之类的措辞为标题的文章、新闻报道、新闻综述时常出现在正式的官媒上，以及网络新闻门户网站上。例如，就在9月9日，中国网络新闻门户网站网易新闻发表专题报道，标题是：《中国官员的非正常死亡》。其提要是： “9月9日，内蒙古自治区呼和浩特市政协原主席张彭慧中秋节晚上被发现自杀身亡； 4月9日，浙江奉化市倒塌楼所属街道建设管理办副主任被发现自杀身亡； 4月8日上午，国家信访局副局长徐业安被发现在办公室自杀身亡； 4月4日，在重庆“打黑运动”中立功的渝中区公安分局经侦支队支队长周渝，在一宾馆内自杀。 从2013年1月至今，共有数十名官员非正常死亡，其中自杀者数量最多，其次是喝酒和意外事故死亡。” 官员非正常死亡诸多疑点/看点 网易新闻的所谓“从2013年1月至今，共有数十名官员非正常死亡”显然是一种淡化的、缩小化的说法。实际上，据中国官方权威媒体报道，仅仅在2015年，中国各地公开被报道出来的非正常死亡官员至少有25名。 例如，2015年12月1日，新华网转发中国经济周刊的综合报道，标题是《今年来25名官员非正常离世：多在最熟悉的地方离开》。该报道配发表格图片，列出该年在各地被报道出来的非正常死亡的25名官员名称和死因，其中从高处坠落（坠楼、跳楼、跳塔、坠崖）的占15名，占非常正死亡的60%。 为什么官员非正常死亡在当今中国成为一种现象，甚至成为一种所谓的现象级现象？2018年10月22日，中国的财新网的一篇综合报道部分地回答了这个问题。该报道的标题是《盘点十八大后非正常死亡官员 多人生前疑患抑郁症》。 财新网报道的导语是，“官员非正常死亡再添一例。据国务院港澳办官网消息，澳门中联办主任郑晓松因患抑郁症于2018年10月20日晚在其位于澳门的住所坠楼身亡。” 财新网的报道没有说明为什么中共十八大之后（也就是习近平成为中共中央书记和中国“一锤定音、定于一尊”的统治者之后）非正常死亡官员变得引人注目，也没有说明为什么死亡的官员好像抑郁症多是在十八大之后发生或发作。 当今中国的不解之谜