乌克兰说连夜攻击了俄罗斯两座弹药库

乌克兰星期六(9月21日)说，连夜攻击了俄罗斯两座弹药库，显示愈发有能力打击俄罗斯的纵深。 俄罗斯官员承认乌克兰无人机攻击了克拉斯诺达尔(Krasnodar)南部地区的一个仓库，他们采取了当地紧急措施以减轻攻击的影响。 乌军总参谋部发表声明说，弹药库位于克拉斯诺达尔边疆区的季霍列茨克(Tikhoretsk)和特维尔西部地区的十月镇(Oktyabrsky)。 总参谋部在电报(Telegram)发布的声明中写道，“（季霍列茨克）设施是占领者三座最大的弹药库之一，是俄罗斯军事后勤体系的关键点之一。” 声明说，乌克兰掌握的信息显示，一列载有2000公吨弹药（包括来自朝鲜的弹药）的火车在攻击发生时一直在仓库附近。 路透社无法独立核实报告。 一名要求匿名的乌克兰安全消息人士说，使用无人机进行了攻击。 消息人士说，乌克兰国家安全局(SBU)情报部门与乌克兰军方联合行动，攻击了季霍列茨克的仓库，而乌克兰国家安全局自己攻击了十月镇的目标。 乌克兰国家安全局在过去一年的战争中经常对俄罗斯纵深发动无人机攻击。 克拉斯诺达尔地区州长维尼亚明·康德拉季耶夫(Venyamin Kondratyev) 在电报上写道，官员们已经撤离了一些居民，以应对攻击的影响。 他写道，“重要的是，居民不再受到任何威胁，”“但需要时间对该地区进行彻底的必要检查。” 季霍列茨克区和附近维谢尔科夫斯基(Vyselkovsky)地区的一百多名居民被安置在酒店，其他人则去亲戚家居住。 乌克兰利用远程无人机缩小与俄罗斯的军备差距，俄罗斯拥有大量远程导弹。基辅正寻求西方盟友允许使用西方向乌克兰提供的远程导弹打击俄罗斯纵深。 消息人士并说，乌克兰国家安全局的无人机还攻击了俄罗斯沙伊科夫卡(Shaikovka)军用机场的不明基础设施。 地区州长说，乌克兰中部城市克里维里赫(Kryvyi Rih)连夜遭到俄罗斯导弹袭击，造成一名12岁男孩和两名老年妇女死亡。俄罗斯通讯社报道，俄罗斯连夜使用高精度武器和无人机打击了乌克兰能源设施。 (本文依据了路透社的报道。)