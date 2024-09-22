貝魯特空襲增至37死 美敦促公民盡快離開黎巴嫩 【新唐人北京時間2024年09月22日訊】以色列20日鎖定黎國首都貝魯特1棟建築物內正在開會的真主黨軍事領袖發動空襲，死亡人數至今增至37人。隨著雙方的衝突加劇，引發外界對「全面戰爭」的擔憂。美國國務院週六(9月21日)敦促黎巴嫩境內的美國公民應趁商業選擇仍可行時離境。 中央社引述法新社報導，以色列21日對黎巴嫩南部大片地區發動猛烈攻擊，包括納巴蒂葉（Nabatiyeh）部分地區和較北的傑津（Jezzine）。 以軍透過聲明稱，其戰機「擊中數千個」位於黎國南部的火箭發射器，以及「大約180個」未明說的目標。 伊朗支持的真主黨（Hezbollah）則稱，他們用火箭彈攻擊了以國北部和被吞併的戈蘭高地（Golan Heights）至少7個軍事陣地。 美國國務院在最新公告中表示：「鑒於真主黨和以色列間持續衝突的不可預測性，以及近來包括貝魯特（Lebanon）在內的黎巴嫩各地發生爆炸，美國大使館敦促美國公民在商業選擇仍可行時離開黎巴嫩。」 「目前仍有商業航班，但載客量減少。如果安全局勢惡化，可能就不再會有商業離境選擇。」 7月下旬，以色列在貝魯特南部的攻擊導致一名真主黨高級指揮官喪生後，美國將黎巴嫩旅遊警示提高到最高的「請勿旅行」等級。 以色列20日再次攻擊貝魯特南部，並稱這次擊斃真主黨精銳拉德萬部隊（Radwan Force）主要領導人及其他指揮官。黎巴嫩衛生部表示，這起攻擊造成37人死亡。 本週稍早，真主黨使用的呼叫器和雙向無線電設備遭人植入炸彈引爆，造成數十人死亡、數千人受傷。 根據黎巴嫩衛生部，在20日的貝魯特（Beirut）南部遇襲現場，重型機具仍在斷垣殘壁下持續工作，死亡人數從21日稍早通報的31人增至37人，其中包括3名兒童與7名婦女。 法新社的畫面顯示，21日哀悼者聚集在黎巴嫩首都，為被殺的真主黨作戰指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）等3名重要成員舉行葬禮。 黎國總理米卡提（Najib Mikati）除了譴責以軍的軍事行動，還宣布「鑒於與以色列侵略相關的事態發展」，他已取消前往紐約出席年度聯合國大會的行程。 德國外交部表示，目前「迫切需要」緩和緊張局勢，因為加沙地帶的以哈戰爭可能席捲黎巴嫩。 聯合國也對「升級加劇」表示擔憂，並呼籲各方保持「最大程度的克制」。