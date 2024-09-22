搭機吃什麼 達美副機師：五種食物不要碰 【新唐人北京時間2024年09月22日訊】大多數人在一生中都有搭乘飛機的經歷，為了擁有舒適的飛行體驗，除了收拾好行李，準時抵達機場，順利通過安檢登機外，飛機上的飲食也很關鍵。一位資深飛行員介紹了在飛行過程中，最好不要吃的五種食物。 搭機旅行勞心勞力，從家中出發直到抵達目的地，哪一個環節出問題，都會令人沮喪。搭機如何選擇適當食物也很重要。由於飛行高度和壓力的變化，人體或有不同反應。選擇一些營養、保持血糖穩定，不會消化不適的食物是明智選擇。 此外在飛行過程中，還需要避免一些食物和飲料。（延伸閱讀：為何太空人在太空中避免吃這5種食物？） well+good網站9月17日報導，達美航空A320機型副機師保羅‧雅諾維奇（Paul Janowicz）介紹了在飛行中五種盡量避免的食物和飲料。 1. 酒品 飛機上提供的酒品很誘人，很多人認為小酌幾口，可以緩解飛行壓力，但當著陸時，喝酒可能弊大於利。 「酒精會讓你脫水，讓你在飛行後感到昏昏沉沉和疲倦。」雅諾維奇說，「由於機艙內壓力變化，一個人在飛行中比在地面上喝酒更容易喝醉。」 2. 咖啡 雅諾維奇警告，咖啡是飛行中最應該避免的飲料之一。 他說：「雖然對於那些清晨趕飛機的人來說可能不錯，但咖啡因會讓你在乾燥的機艙環境中脫水。」 此外，據悉，飛機上的熱水並不是最乾淨的。 3. 碳酸飲料 日常生活中，營養師一般不建議人們喝碳酸飲料，這種飲料也在雅諾維奇禁飛清單上，包括無糖汽水（碳酸飲料）和蘇打水。他解釋說，在飛機爬升或下降過程中，機艙內壓力會發生變化，不宜喝有氣泡的飲料。 乘客最好在飛行前、飛行中和飛行後飲用普通瓶裝水。