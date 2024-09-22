中國深圳日僑學校男童遇刺亡 日本民眾加劇厭中

中國廣東省深圳市日僑學校的一名10歲男童18日上學途中遭一名44歲男子持刀刺中腹部，緊急送往醫院，19日凌晨不治死亡。 日本內閣府今年1月公布的民調顯示，對中國沒好感的日本民眾多達86.7%，創新高紀錄。深圳男童遇刺事件後可能再刷新此記錄。 日本首相岸田文雄19日表示，「這是一起極為卑劣的犯罪行為，我們極為嚴正處置。首先，我強力要求中國方面說明案件實際情況，考慮到事件已經發生超過1天，我下達指示，要求中方盡快說明。」 日本執政黨自民黨總裁選舉候選人紛紛批評中國的應對方式，希望日本政府對中國展現毅然的態度，要求中國說明。候選人石破茂對媒體表示，「日本政府不應只是向中國提出關切而已，應強烈要求中國說明究竟採取了何種對策以及今後的應對之道。」 中國外交部發言人林劍19日下午表示，中國對於發生這起不幸事件表達「遺憾和難過」。林劍說明，案發當天44歲犯嫌已落網。他還宣稱，此案屬於「個案」，類似事件在任何國家都會發生。 「類似事件在任何國家都會發生」一說，等同「哪裡不死人」，激怒許多日本民眾。網路上有日本民眾要求政府與中國斷交；也有日本民眾批評政府面對中國太軟弱，只能施放「遺憾砲」，光說遺憾、遺憾，面對中國，彷彿狗吠火車，無計可施。 今年6月24日，江蘇省蘇州市一對日本母子準備前去接另一名孩子下課，正在等待日僑學校校車抵達公車站，被1名男子突然持刀攻擊。至今中方未向日方交代兇嫌的犯案動機。 登山家野口健19日在社群平台Ｘ發文表示，「又是日本的孩童被下手。應該把支那（駐日）大使驅逐出境」、「對最弱小的孩童下手，這就是那些傢伙的本性，中國政府無法控制那些傢伙，應該讓旅居中國的日本人儘速撤離。」 氣憤難平的野口以「支那」稱中國，網路上有日本民眾批評野口輕易提出「支那」這歧視用語，是已故前東京都知事石原慎太郎以來首度出現此歧視用語，野口也被指責是在煽動日中斷交。可以看得出，有些日本民眾不願此事升高反中情緒，否則就如同中國一般不理智。 有關深圳日童遇刺事件，日本執政黨自民黨幹事長、前外務大臣茂木敏充表示，「日本外務省2025年度的預算中，有關保護旅居中國的日童安全項目，編列3億5000萬日圓（約新台幣7900萬元），一輛校車派一名保全，這樣夠嗎？」 對此，來自埃及開羅、在日本發展的女藝人FiFi在社群平台發文表示，「我認為到海外赴任的話，企業應自行負責。日本政府現在應該做的是研議把前往中國旅遊警示從『層級0』提升才對。」 事件發生後，日本外務省僅發出「spot資訊」（在特定國家或地區發生有關日本人安全的重要事件之際所發的快訊），呼籲日本民眾要注意兇殘犯罪，尤其是有小孩的家長要充分留意、行動。 「危邦不入，亂邦不居」，事件發生後，日本外務省對日本民眾前往中國旅遊警示（危險資訊）備受注目。目前前往中國的危險度，除了新疆維吾爾、西藏自治區之外，是處於「層級0」。 日本外務省所設的層級有4階段，包括「層級1」（需充分注意）、「層級2」（非必要，盡量不要前往）、層級3（停止前往）、層級4（勸告離境）。 日本產經新聞報導，今年6月27日起，台灣調升中國大陸及香港澳門旅遊警示，由黃色警示調升為橙色警示，建議民眾避免非必要旅行。主要是中共發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重威脅台灣民眾赴陸港澳的人身安全。 除了日童遇刺事件，有幾件事讓日本民眾認為最近中國陸續做出威脅日本安全保障的挑釁行為。 中國海軍航空母艦遼寧號等3艘艦艇，9月18日凌晨在日本沖繩縣與那國島與西表島間航行時，一度進入日本領海外側的鄰接區。此外，中國1架運-9情報收集機8月26日侵犯長崎縣男女群島近海的日本領空，這是日本防衛省首次確認中國軍機侵犯日本領空。 對此，中國外交部發言人林劍8月27日在例行記者會上僅輕描淡寫地表示，「與日方持續溝通」、「無意侵犯任何國家領空」、「有關部門正在確認中」。 前陣子還發生日本放送協會（NHK）電台中國籍男性播音員脫稿播報一事，被日媒指為「廣播恐攻」、「廣播劫持」。日本民眾相當氣憤，為何拿國家巨額預算的NHK束手無策。 8月19日一名NHK外包公司雇員中國籍男性播音員在電台播報日本靖國神社石柱遭中國人塗鴉新聞時，脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，並以英文說出「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論，時間約20秒。這名中國男播音員後來返回中國。有日本網友痛批：「此男該不會就被捧為愛國英雄吧？」