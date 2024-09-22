美中合作办大学风险何在？

美国佐治亚理工学院最近宣布终止与天津大学的合作办学项目。天津大学被认为和中国军方有联系。 专家对美国之音说，美国在与中国的合作办学项目中蒙受的风险大于好处，中国的实体经常隐瞒其与中国政权的关系，佐治亚理工学院只是冰山一角，美国的大学应立即重新审查和停止与中国大学的合作项目。 今年7月举行的中共二十届三中全会上，中共提出鼓励外国理工科大学来中国合作办学，习近平强调中国要利用世界一流教育资源，做好将教育“引进来”和让人才“走出去”。不到两个月时间，全美理工科排名前五的佐治亚理工学院宣布中止与中国的合作。美国城市大学政治学教授夏明对美国之音说，这是一个“非常大的嘲讽”，习近平非但没有加大中国对外国学校的吸引力，反而让他们在关键时刻与中国撇清关系。 今年9月，美国佐治亚理工学院宣布将中止与天津大学和深圳市政府的研究和教育伙伴关系，并退出该校与天津大学在深圳合办的“天津大学佐治亚理工深圳学院”(GTSI)。天津大学被认为与中国军方有关系，自2020年被美国商务部列入限制出口的实体清单。 佐治亚理工学院是美国顶尖工程研究型大学，也是美国国防部的资助对象。美国国会此前对佐治亚理工学院与天津大学的合作进行了审查。今年5月，众议院中共问题特设委员会致信佐治亚理工学院，要求了解该校和天津大学在尖端半导体技术方面的研究细节。 天津大学佐治亚理工深圳学院成立于2020年3月，在读学生约300人，佐治亚理工学院表示他们仍有机会完成学位要求。佐治亚理工学院媒体关系主任安吉拉·巴拉哈斯·普伦迪维尔(Angela Barajas Prendiville)在回复美国之音的邮件中说，自天津大学被列入美国的实体清单以来，佐治亚理工学院一直在评估其在中国的立场。 “迄今为止，天津大学仍在实体名单上，这使得佐治亚理工学院与天津大学的合作以及佐治亚理工深圳学院的合作不再站得住脚，”她说。 冰山一角 风险何在？ 中国目前共有10所具独立法人资格的中外合作办学大学。夏明表示，中国的大学和西方合作有其动机和利益。中国的大学在全球教育排行榜上确实比较落后，因此希望借助国外的大学来帮助提升教育水平，加强交流和提升学生质量，同时能够引入外国的学生来缴交比本地生高得多的学费。 夏明说：“对中国的大学来说，无论是课程、质量或排名，还是在经济收益上，都是一个比较好的打算。对中国政府来说，他想推动或打造所谓的中国的软实力，建立他的大统战工作，也需要培养在国外对中国有理解，或者有同情，对中国会比较友善的人群，所以这是中国可以得的东西。” 而对西方特别是美国的大学来说，中国是当前世界上最大的教育市场，进军中国能使美国的大学在学生生源和学费上获得各种帮助。尤其理工科过去与中国进行人才交流，对美国也有好处。然而美国逐渐意识到这种合作不如想象中单纯。 “美国现在在强化对美中科技合作的这种文化或教育交流的监控，尤其是美国意识到，中国通过各种无论是人才、资本还是高科技信息，在用这些美国的成就来反对美国，甚至是要伤害美国，”夏明说，基于这个原因，美国国防部作为教育部的拨款机构，强化了对美国大学与中国合作的限制，如果要获得国防部的经费和项目，就不能与中国进行深度合作。 另一方面，中国正在进行意识形态的强化，将一切与国家安全挂钩，尤其以怀疑的眼光看待合作办学，审视当中是否有颜色革命。夏明说，这使得美国的教师和学生对来到中国感到担忧，担心在“抓间谍”的扩大猜疑中受到伤害。 对美国的留学生来说，中国不是一个安全的地方，美国政府也无法保证去中国是安全的。这种情况下，美国的很多大学不愿意和中国继续合作关系。“美国的许多学校担心，与中国的合作不仅会让他们卷入到地缘政治或者间谍战争、国家安全里面去，同时也会影响他们的科研经费的来源，”夏明说。 2021年，美国康奈尔大学酒店管理学院与北京大学光华管理学院联合建立双学位项目的计划引发争议。该校酒店管理学院投票通过了这项提案，但教授评议会的部分成员表示反对，在人类学系授课的马努斯·菲斯克修(Magnus Fiskesjo)是其中之一。 菲斯克修对美国之音说，在中国，如果一名维吾尔人试图入住酒店，他可能会被拒绝、被赶走，甚至有更糟的际遇。种族灭绝中存在种族主义成分，影响了中国各地的人民，而不仅仅在种族灭绝地区。