親子放電必去！朱銘美術館限時免費逛 加碼金曲歌王戶外開唱

限時2天免費開逛！全台最大的戶外美術館「朱銘美術館」，一年一度的夜間開館將在9/28登場，場館營業時間從10：00一路開放至21：00，並特別邀請到金曲獎得獎歌手、新生代樂團輪番上陣演出！此外，為了配合2024年福爾摩沙北海岸藝術季活動，9/28、29也特別開放民眾免票參觀喔！趕緊趁著週末來趟北海岸小旅行吧～ 「朱銘美術館」這2日免票參觀 金曲歌手表演免費看 打卡必拍4.8公尺巨大兔兔 官網請點我 粉絲專頁請點我 IG請點我 坐落於新北金山北海岸的「朱銘美術館」，是全台最大的戶外美術館，除了展示台灣雕塑大師朱銘的著作，也設有兒童藝術中心、趣味水畫牆、噴水池，是相當適合孩子探索體驗的親子景點。為了配合2024年福爾摩沙北海岸藝術季的「秋嵐邨音樂會」開幕式，9/28、29朱銘美術館特別開放民眾免票參觀，每人最多可省下350元！藝術季開幕式「秋嵐邨音樂會」將於9/28傍晚18：00在館內的「太極廣場」舉行，美術館也加碼延長開館時間到晚間21：00！音樂會將由使用海洋廢棄物為樂器、即興演奏的＜海廢調＞揭開序幕，並邀請到金曲獎得獎歌手「MATZKA」、新生代樂團「鹿洐人」，帶來風格多元的精彩演出，目前也開放 免費取票 觀賞，名額有限，趕快手刀登記啦～朱銘美術館目前也迎來全新展覽，並以「方物－亞洲當代雕塑展」為主題，由來自台灣的劉俊蘭、來自韓國的崔泰晚，攜手合作策展，打造美術館有史以來集結最多國籍藝術家的大型群展，邀請來自亞洲各地，包括日本、韓國、泰國、印尼、中國、香港和臺灣等7個國家，共有20位藝術家參與展出。必拍亮點之一，就是這個高達4.8公尺的巨大粉紅兔兔！另外還有以甘蔗渣、菸草等原料製作的〈蔗渣飛彈〉、如同千萬小隕石墜落的〈天地一方〉等，展期將持續到明年2025/01/12，歡迎大小朋友一同參觀。朱銘美術館 限時2天免費參觀地址：新北市金山區西勢湖2號電話：02-2498-9940營業時間：週二至日10：00～17：00（週一休）票價：全票350元／優待票320元（學生、65歲以上長者）／６歲以下兒童免費入場／11月～４月為草皮保養期，禁止踐踏。 ◤2025理財新知◢ 👉你一定要知道的2025最新產業個股趨勢 👉多位理財專家齊聚 高勝率實戰操作分享 👉2025投資新知X線上抽獎一魚兩吃