以色列和真主党持续交火之际 伊朗伊斯兰革命卫队禁用通讯设备

在以色列和真主党持续交火之际，两名伊朗高级安全官员对路透社透露，伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)已命令所有成员停止使用任何类型的通讯设备，因为上星期其盟友黎巴嫩真主党使用的数千台寻呼机和对讲机，在致命的袭击中爆炸。 路透社的独家报道说，伊朗的一名安全官员表示，伊斯兰革命卫队正在进行大规模的行动，检查所有设备，而不仅只是通讯设备。他说，这些设备大多是自制或从中国和俄罗斯进口的。 这名官员补充道，伊朗对以色列特工的渗透表示担忧，包括那些接受以色列薪水的伊朗人。伊朗已开始对这些人员进行彻底调查，特别是针对伊朗革命卫队的中高级成员。由于此事敏感，受访的官员要求不透露身份。 这名安全官员表示：“这包括审查他们在伊朗国内和国外的银行账户，以及他们和家人的旅游史。” 伊朗外交部、国防部和内政部皆未立即回应这名安全官员对路透社的说法。 上星期二(9月17日)，数千台寻呼机在真主党的据点引爆。星期三(9月18日)，数百部真主党的对讲机爆炸。整波袭击造成39人死亡，3000多人受伤。 黎巴嫩和真主党称以色列是袭击的幕后黑手。以色列既没有否认也没有证实参与其中。 接受路透社采访的该名安全官员拒绝透露伊朗革命卫队这支由19万名人员组成的部队目前如何进行通信。他说：“目前，我们在消息系统中使用端到端加密。” 这名官员说，伊朗执政阶层普遍感到担忧。伊朗革命卫队官员已联系真主党进行技术评估，并且已将几个爆炸装置样本送往德黑兰，供伊朗专家检验。 与此同时，以色列持续对黎巴嫩和加沙展开攻击。以色列的空军于星期一(9月23日)凌晨对黎巴嫩南部发动了数十次空袭，以色列军方呼吁当地民众立即撤离真主党武装组织存储武器的房屋和其他建筑物，并表示正在对真主党进行“大规模打击”。 另外，据巴勒斯坦医疗官员称，以色列星期一早上对加沙地带的空袭造成8名巴勒斯坦人死亡，其中包括5名儿童。 来自黎巴嫩南部不同村庄的居民在社交媒体上发布照片，显示他们的城镇正遭到空袭。其国家通讯社也报道了不同地区的空袭。 以色列军方的阿拉伯语发言人表示，以色列空军正在袭击与黎巴嫩真主党武装组织有关的目标。 因寻呼机和对讲机爆炸事件及以色列的袭击，真主党于星期天(9月22日)向以色列北部发射了100多枚火箭弹，其中一些落在港口城市海法附近。 此前的星期五(9月20日)，以色列空袭了贝鲁特郊区，造成一名真主党高级军事指挥官、十几名真主党成员以及包括妇女和儿童在内的数十名平民丧生。 (此文依据了路透社和美联社的报道。)