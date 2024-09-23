還原｢柯沈便當會｣沈政男：我用研判疫情功力告訴你京華城案是烏龍

民眾黨立院黨團主任陳智菡日前透過臉書要大家想想柯文哲在疫情時的付出，卻被吐槽「是來叫大家回憶柯師父的無能嗎」，還有網友直指「佩琪醫師應該開始去ATM存款了吧」，而力挺柯文哲的精神科醫師沈政男指稱，柯文哲防疫的研判與動作比指揮中心更果斷與積極，民調也逼近賴清德總統。他不解「怎麼會說，柯文哲在防疫期間都在搞京華城案？」 民眾黨主席柯文哲涉入京華城重大弊案遭羈押禁見，陳智菡在臉書Po出柯文哲擔任台北市長時在疫情期間視察醫院的照片並感嘆：「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊。」並在下方留言寫道：「雙北疫情緊急，病患都往台北送，他到處到各大醫院，拜託院長清理閒置空間，開出更多病房，收治病患。」 陳智菡也喊話：「如果大家還記得柯P在疫情期間做了什麼，可以幫我們貼在留言嗎？我記得我們每天和他從早開會、到處找病房、想防疫對策，現在卻變成整天只想著圖利京華城、北市科⋯⋯凡做過，會留下痕跡的不是嗎」，網紅「四叉貓」劉宇則搶答，柯文哲過去提及「中央要是搞我的話，我就慢2天再開始幫市民打疫苗」。 許多網友嘲諷：「呃⋯口罩販賣機？好心肝特權疫苗？」、「好心肝特權打疫苗，到現在黃珊珊的好友Ben是誰都還不知道」、「記得長輩頂太陽排隊打疫苗，柯P說：預約制那麼早來幹嘛」、「記得夫人說打AZ疫苗就像什麼改名鮭魚，結果她自己也打了不是嗎？後來大家就幫她改名叫陳鮭魚」、「妳發文是來叫大家回憶柯師父的無能嗎」。 醫師杜承哲更留言列出6件柯文哲在疫情間做的事狠酸：「特權疫苗施打、用荒唐的死亡預估人數恐嚇市民、阻擋中央協助的篩檢站設立、和太太詆毀AZ、預言莫德納進不來、造謠高端……事後證明他說的都錯了，能扯的後腿他都扯了！我是臨床醫師，上面說的我負全責，不敢來告就是承認了。」 也有人質疑：「佩琪醫師應該開始去ATM存款了吧」、「這就怪了，差不多的時間，行程都一清二楚 ，講到京華城。全部都不知道、記不得，更近2024的政治獻金記不清，你們超強欸凡走過必留下痕跡。atm的痕跡確實留下了」、「疫情期間最適合去ATM存款，只是要避開淡水到台北擁擠的紅線。真的是女兒一生最噁的負面教材呢」。 對此，近日不斷為柯文哲護航抱屈的沈政男在臉書以「柯沈便當會」為題發文寫道：「恨柯人士現在的步數來到什麼？竟然亂扯說，柯文哲在疫情期間都在喬京華城！2021年4月21日，京華城第二次便當會，有什麼問題嗎？一個禮拜前，4月14日，指揮中心把機組人員的檢疫時間調整為「3＋11」，顯然這時候連指揮中心都認為疫情沒有問題。」 沈政男表示：「名嘴說什麼4月9日開始，禁止舞廳與酒店營業！那是因為疫調發現，似乎確診者有到那些地方，卻又沒有透露，於是禁止營業，當時根本只有零星新增案例。2021年8月10日，京華城第三次便當會，又有什麼問題？大家都忘記了，但我沒有！因為疫情三年，我每天都寫文章關心，三年。」 沈政男指出：「2021年8月10日那天，台北市清零了啦！當時舉國沒有人認為台灣可以清零、台北可以清零，連柯市長都抱持懷疑態度，但因為一場便當會，讓他有了信心。2021年7月19日，柯市長跟我舉行了便當會，透過視訊，各自吃便當，空中連線，就談防疫。」 沈政男續指：「當時他（柯文哲）認為，病毒傳播太厲害，坐捷運一個錯身就可能感染，難以清零，我趕緊跟他保證：不會的！一定可以清零。坐捷運只要大家戴口罩就不會被感染。附圖就是柯市長與台中小沈的便當會照片。三級警戒在六月下旬結束，當時指揮中心不敢解封，但柯市長率先讓台北的夜市微解封，事實證明根本不會有事。」 沈政男強調：「五月疫情（萬華事件）能夠控制下來，柯市長啟動的社區篩檢是重要原因。我那時就說，柯文哲才是地下指揮官啊，對防疫的研判與動作許多地方都比指揮中心，更加果斷與積極。民調也顯示，五月疫情下來以後，柯文哲選二〇二四的民調逼近了賴清德。怎麼會說，柯文哲在防疫期間都在搞京華城案？」 沈政男直言：「京華城案是這樣，看清事實的困難度只有去年的新北幼兒園烏龍餵藥事件的十分之一，只有新冠疫情研判的百分之一，結果許多人竟然都看不出來，只會跟著表面訊息在那邊起鬨與胡鬧。用京華城案來打柯，短時間可以，日久見人心，慢慢你就會知道自己錯在哪裡。」 沈政男宣稱：「當時萬華茶室出現疫情，第二天蘆洲也爆出案例，我最先說，這是同一條感染鏈，比指揮中心早了很多。五月疫情第三天，每日新增達七百，大家都擔心會破千，我馬上寫文章說，不會！因為，檢驗量能根本做不出千例新增啊，後來就出現了『校正回歸』。」 沈政男聲稱：「我因為評論疫情，受到了很大的打壓，但我不以為忤，因為，更勇敢的人站在我前面當典範：柯文哲。講疫情，三天三夜也講不完，這裡只是要說，我可以用研判疫情的功力告訴你，京華城案也是一場烏龍啦！」有疑似被稱為小草的民眾黨支持者回應：「真的會貪污，就不會只有貪京華城一筆。」、「我相信柯P拿的錢都是他該拿的」。 另有疑似小草的網友留言比喻：「謗柯目前是黨營事業，民眾黨像太平天國，對於兩黨都是惡夢，必除之而後快」，還有人提出「柯沈配」拱柯文哲和沈政男兩人一起選2028。陳智菡也留言寫下：「謝謝沈醫生公允的評悉，柯主席在疫情期間，真的日夜都在思考奔波如何把防疫做好。我們不求司法或媒體對他特別照顧，只希望一個公允的評價。」