湖南財政女廳長被殺 兩名嫌犯更多詳情曝光 【新唐人北京時間2024年09月23日訊】中共湖南省財政廳廳長劉文杰被兩名男子殺害事件，震驚官場。隨後陸媒透露了兩名嫌犯的更多細節，其中一名疑似嫌犯的妻子還在網絡喊冤，引發外界對此案的更多懷疑。 9月19日，長沙市警方通報稱，19日上午9時12分，58歲的湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰在該廳家屬樓被35歲的男子江某、31歲的江某輝殺害，隨後江某、江某輝墜樓身亡。 20日晚上，長沙警方再次通報稱，稱江某、江某輝持刀將劉文杰劫持進入房間，劉與江某曾經搏鬥，從陽台上同時墜樓；另一疑犯江某輝將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墜樓身亡。 大陸財新網9月21日報導，多名知情人士表示，通報提到的兩名嫌犯即江燚輝和江輝，均是岳陽市平江縣浯口鎮人，不過並非同村人也不是鄰居。 報導稱，江燚輝熱心公益；江輝家人、鄰居提到，他為人正直、性格好。與兩人熟識的多名村民及親友表示，「不相信他們會幹出通報說的事。」「知道他們死亡的消息，也很難過，很痛心。」 江輝與江燚輝合作做家具生意，同時與兩人有過經濟往來的多名人士稱「他們有資產，但沒有現金流」，多位村民被二人借過錢。 一名村民表示，四年前曾在江輝那裡買過家具，平時互動並不多，但近期江輝向他借錢，「借的是小錢，說他需要錢應酬」。另有熟悉江輝的村民說，「他一直在借錢，手頭挺緊的。」 報導引述一名與江燚輝有生意往來的人士說，案發前兩天打電話聯繫不上江燚輝，問其妻子，其妻回覆說「他跟領導去廟裡了，21號肯定回來」。沒想到接著就傳來江燚輝出事的消息。 事發後後，疑似為江輝妻子的社交帳號發文說，「江輝一直在家裡本分做生意，這次也是出去談生意，他說這次生意談成，我們也能好過點，可是出去之後再也聯繫不上了，他上有老下有小，是一個很樂觀的人，他不會想不開的，你們說他綁架了廳長，然後自己跳樓，早幾天他就不見了，信息不回電話不通，我們是不是可以懷疑他被害了，現在要還被陷害！請給我們一個公道！請給家屬一個交代。」 9月21日，江輝多名親屬向財新網證實，上述文字確係江輝妻子發布。關於江輝涉案的情況，親屬表示「不清楚」，一切以官方通報為準。 江燚輝是湖南省岳陽市平江人大代表、政協委員，平江縣天浩實業有限公司等單位的法人、股東，其名下還有其它多家公司，涉及家具、酒店、超市等業務。江輝曾入選岳陽市「百名優秀青年」候選人，他是湖南省江氏木業有限責任公司股東。 江輝親屬表示，江輝的家具加工廠開了約七年，江輝與江燚輝合作做生意，大體模式是江輝生產，江燚輝售賣，兩人一直關係較好。大概從2023年開始，江輝出去做一些其它生意。 據報，湖南省財政廳辦公區與宿舍樓小區相連，宿舍樓小區部分有圍擋及有門衛看守，但從全開放的辦公區可以直通宿舍樓，並無圍牆等阻攔。事發後，兩棟樓周邊拉起了警戒線，有多名公安在現場，其它樓棟可自由出入。 目前江輝的妻子在網絡喊冤，引發一些網民的懷疑，認為江輝和江燚輝可能是「被設計成凶手」，真正的凶手另有其人，這兩人也是受害者。 中共官方通報稱，江燚輝在澳門賭博欠債1200多萬元人民幣。不過，有知情者透露，劉文杰與江燚輝、江輝之間存在著6000萬元的財務糾紛。 日前，獨立時評人蔡慎坤在海外X平台上表示，據說很多工程項目由財政廳結款，管錢袋子的財神爺也沒錢了，牽連到多方利益，矛盾尖銳化。湖南民風彪悍，向來有衝擊地方行政機關的傳統。當然這只是坊間消息，真相如何恐怕不是這麼簡單。 曾在中國大陸執業多年的旅美人權律師吳紹平對大紀元分析，這兩名嫌犯年紀非常輕，而且他們都較富有，像這樣的人通常不會輕易地去自殺，如果說在13樓拿著窗簾爬窗戶，也不太合理。另外，像劉文杰是省財政廳廳長，區區的6000萬對於她很容易解決，不至於把自己的命搭進去。 吳紹平懷疑案件涉及中共的官場貪污，涉及到更高層，所以有人要殺人滅口。「應該有更多的人牽涉當中，所以其他人製造了這個案件。可能是官方為了轉移人們的目光，把真相掩蓋了。中共一定是接力隱瞞，不會向老百姓公布這個真相」。