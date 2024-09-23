以色列对真主党发动大规模袭击，黎巴嫩称至少50人丧生

黎巴嫩表示，以色列星期一（9月23日）对黎巴嫩真主党的空袭至少导致50人丧生和300人受伤，而外界担心以色列与黎巴嫩真主党武装分子的隔空交火将演变成一场全面的战争。 以色列军方表示，以军打击了300多个目标，而黎巴嫩的官方通讯社则报道说，黎巴嫩南部多个地区遭到猛烈的袭击。 以色列国防军（IDF）发言人丹尼尔·哈加里（Daniel Hagari）少将在一段视频谈话中表示，以军是针对真主党准备袭击以色列领土而采取的回应行动。 哈加里指出，真主党正将导弹、无人机和其他武器藏匿于平民地区，因此以色列劝告黎巴嫩公民撤离真主党所在的地区。 “我们正在为取得我们所有的战争目标而采取行动，”哈加里说。“在加沙，要摧毁哈马斯并救回所有的人质。而在北方，就是击退真主党构成的威胁，并让以色列北方的居民安全地返回他们的家园。” 真主党则表示，星期一向以色列北部的军事目标发射了几十枚火箭弹，作为回应。 以色列防空部队星期一一早还拦截了由亲伊朗的伊拉克武装分子发射的一架无人机。 伊拉克伊斯兰抵抗组织表示，无人机的袭击目标是以色列的一个军事基地。 以黎边境过去一周战事的加剧促使美国国务院发布一项新的旅行警示，敦促美国公民在他们仍然可以做出选择之时搭乘商业航班离开黎巴嫩。 真主党与以军星期天互射了几百枚导弹，而以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）则发誓要恢复以色列北部的安全。 内塔尼亚胡表示，以色列最近几天“向真主党发动了一系列他们难以想象的系列打击”，并将这些打击称为传递一个“信息”。 以色列与真主党最近的频繁隔空交火包括真主党为其军事领导人星期五在以色列对贝鲁特的一次空袭中丧生实施的报复行动，而真主党同时也指责以色列远程引爆黎巴嫩境内使用的传呼机和对讲机中隐藏的炸药，导致至少32人死亡和3000多人受伤。 真主党副总书记奈姆·卡西姆（Naim Qassem）表示，真主党对以色列的战斗已经开始一个“无休止算总账之战”的新阶段。 美国国家安全委员会发言人约翰·科比（John Kirby）星期天在美国广播公司新闻台“本周”节目中表示，以色列和真主党必须保持克制，避免让冲突升级成为一场全面的战争。 他指出，美国认为以色列在加沙与哈马斯武装分子作战近一年之时，有比沿着以色列与黎巴嫩边界开辟第二条战线的“更好办法”。 “没有人对于此事多么困难这一点过于乐观，”科比说。但他指出，交战双方应该从持续交火中后退一步，以避免让其演变成一场全面的战争。