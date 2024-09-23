臺灣觀光產業的維新改革需要勇氣

20世紀中期，全世界掀起觀光風潮。各國家都絞盡腦汁營造特色，砸錢撒幣瘋狂誘引國際觀光消費。21世紀後，「觀光立國」的國家層出不窮。以日本「觀光立國」及「地方創生」為例，定位在因應少子化趨勢的國家策略，20餘年來日本從區域社會扎根觀光立國，「教育」日本人接待觀光客，顯其推動觀光彈性之大，力道之深。再者，日本的地方創生不是文書競賽，落實追求區域經濟成長。 臺灣「觀光立國」跟隨日本喊著「地方創生」，91年將觀光產業列為21世紀國家發展重要策略性產業，擬訂首部「觀光政策白皮書」，20餘年洋洋灑灑從「觀光客倍增計畫」、「觀光拔尖領航方案」、「觀光大國行動方案」到「 Tourism 2020」、109年6大主軸、23策略、36措施的「Tourism 2030觀光政策白皮書」，「口號口氣」成效顯著，「觀光慘業」依舊。 臺灣觀光(國際及國旅)每年總是糾結堆砌千萬觀光數量的美幻KPI值迷思。年年投入數十億元拼觀光，各項觀光改善作業緩慢或停滯，長期缺乏整體規劃，累積諸多缺點亂象；根深蒂固的主要致命傷有三： 一、交通不友善配套不足 觀光慘況中，官民依然熱衷於參加國際旅展、舉辦各式論壇等風采，殊不知國際宣傳不足、旅宿交通不友善及價格高昂等「老生常談」，從來都只是臺灣觀光魅力不足的外在因素。 國際觀光客追求舒適移動、交通舒暢等空間，是一個基本需求。臺灣交通亂象、觀光景點交通接駁不暢等長年窘境，始終未能獲正視改善才是重要內在問題。 二、觀光景區缺特色無亮點 臺灣龐大觀光資源及經費預算的浪費虛耗，源於缺乏整合性規劃及軟體加持附加價值。「旅展」、「論壇」及「補助」等重複動員的政策虛轉套路。數年內爆出80座「彩繪村」、13座「天空步道」及4座「玻璃教堂」等簡直是「瘋景」，大小「夜市」、「老街」是「無特色的特色」。「一窩瘋式景點」及「一致性特色」就是臺灣觀光文化發展的剪刀手。 三、無長遠規劃炒短線 臺灣觀光資源豐富，政府缺乏長遠規劃輔管導致「業者商家短視近利」。炒短線觀光恰似臺灣隨處可見的鐵皮屋，業者商家無意長期投資經營，拒絕改變及忍受暫時性建設衝擊，成為友善臺灣觀光產業升級的硬關卡。瑞士觀光對「山」積極保護，政府輔管業者及民眾有序有律打造「無煙城」，令人稱羨；反觀臺灣景點「塞爆」、「亂象」就是家常。 「診治」臺灣觀光長期腫瘤的特效藥唯有「勇氣」： 一、型塑臺灣獨特風格及圖騰色彩 創新形成新臺灣文化多元性及自然美環不輸其他國度，卻不足成為國際觀光的保證；唯有設計「臺灣品牌」的主題人文風情行程，才能蘊釀深度旅遊，確保高產值、含金量的國際觀光。 觀光旅遊就是體現風土民情與人文特色，法國、日本及泰國等最具代表性；特色之一就是有著專屬國家鮮明獨特風格及圖騰色彩，即使是一張明信片、一封便籤、一個包裝紙等都可讓國際觀光客感受驚艷。 臺灣專屬獨特風格及圖騰色彩是甚麼？臺北101？九份豎崎路？懇丁南灣或夜市街景？創造驚艷國際觀光的臺灣獨特風格及圖騰色彩是最迫切的課題之一。 泰國推展觀光產業曾經建立一套「泰國菜認證制度」，策略性拓展海外獨特風味泰式料理，體驗接觸泰國味覺行銷國家形象，更將泰國食材、農產品推向全世界。臺灣小吃美食文化本具有行銷國際觀光的宣傳力道，創新思維就是開展世界性夜市美食系列的「臺灣觀光夜市競美競食」活動，鼓動探索審美及選拔臺灣夜市美食的「臺灣大嘴巴活動(暫)」，或可掀起臺灣觀光另一番熱潮，一掃夜市負面形象達到「美化夜市」的目標。 二、營建友善觀光交通環境及品質