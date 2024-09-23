巴黎時尚家居設計展 台灣館洽商金額估破千萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者王寶兒台北23日電）2024法國巴黎時尚家居設計展落幕，國立台灣工藝研究發展中心日前率領10家台灣工藝品牌參展，現場下訂金額近新台幣100萬元，後續洽商金額預估可達新台幣至少1000萬元以上。 工藝中心今天發布新聞稿表示，此次參展延續以「台灣工藝設計」（TAIWAN CRAFTS & DESIGN）台灣館形式，打造台灣工藝家居情境，並呼應展覽主題「大地宇宙」（TERRA COSMOS），展示經各品牌巧妙詮釋後的台灣在地家居工藝作品。 今年參展品牌包含黑色雋永、eshen ceramics、元泰竹藝社、木想傢、蘇府柳銀，以及二拾家居、奇鈺家居、大地工作坊、木趣設計、Tomood 土與木之間。據工藝中心觀察，此次台灣館吸引多元買家族群到訪，包含旅宿業者、餐飲業者、建築師、室內設計師、零售通路商、連鎖店家、選品店家等。 其中1名到訪法國編劇表示，台灣館讓她靈感迸發，對於其構思中的劇本多有助益，除現場下訂多件「黑色雋永」構樹纖維家居工藝品外，更與台灣工藝團隊進一步洽談後續合作。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 工藝中心表示，展會現場除接獲法國知名ACCOR雅高酒店集團、連鎖家居品牌MAISONS DU