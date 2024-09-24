新加坡罕见高官涉贪 前交通部长易华仁就收受礼物认罪

新加坡前交通部长易华仁(Subramaniam Iswaran)星期二(9月24日)在法庭承认以公务员身份收取贵重礼物，遭判五项罪名成立。 根据亚洲新闻台(CNA)等当地媒体报道，易华仁收受的好处包括新加坡一级方程式(F1)大奖赛门票。 新加坡以高薪、廉洁与有效率的公务体系着称，这是新加坡建国以来首度有部长级官员遭审判，震惊了这个富裕的城邦国家。 分析人士认为，此案是新加坡政治史上最重要的审判之一，也可能在明年大选前损及执政党人民行动党(PAP)的声誉。 易华仁于2006年加入内阁，去年7月被捕；他被控向房地产大亨王明星(Ong Beng Seng)和建筑公司老板林国成(Lum Kok Seng)收受数十万美元的回扣。 这位62岁的前部长曾担任F1大奖赛指导委员会顾问，王明星拥有该赛事权益。王明星尽管在同日被捕，但在那之后未被指控任何罪行。 易华仁今年1月辞职时否认一切指控，称将洗刷污名。但他星期二在法庭上出乎意料地认罪，包括“以公职身份收取贵重礼物和好处”与妨碍司法公正等罪名。 《联合早报》报道，易华仁决定认罪，原因是检方取消两项与贪污有关的指控。 新加坡高级副总检察长戴伟雄在法庭上表示，会将与贪污有关的两项指控修订为抵触刑事法典第165条文，以五项罪名让易华仁认罪，另有30项指控交由法官审酌。 收受礼物的罪名可判处最多两年监禁和罚款。妨碍司法的罪名则可判处最多七年监禁和罚款。 检方要求对易华仁判处较轻的六至七个月监禁。辩方律师称，这些商人是易华仁的朋友，他可以以个人身份接受礼物。辩方表示，刑期不应超过八周。 检方指出，易华仁向两名本地商人索讨总值约40万3298元新币(约31万2440元美金)的好处，包括英格兰足球联赛门票、多哈四季饭店住宿、搭私人飞机飞往卡塔尔、飞回新加坡的商务舱机票等。 检方补充说，易华仁已就他获取的所有好处，交出38万新币给新加坡政府。 “被告将这些礼物全部用于个人用途，其中一些分发给家人、朋友和其他人，”检方表示。 新加坡总理黄循财曾表示，人民行动党(PAP)的反腐败立场是“没有商量余地的”。