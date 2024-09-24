鄉下表妹的冬季狂想曲《WINTER田舎の性活》試玩，與聖誕服葉月一同溫存

2024年9月24日 星期二 下午1:31:36 [台北標準時間] 溫帶閒魚 日本成人社團 Dieselmine（ディーゼルマイン）2020 年曾經推出一款與鄉下的表妹在沒人的鄉下到處「留念」的色色遊戲《SUMMER-田舎の性活-》，時至今年終於再度推出了冬天版續作《WINTER田舎の性活》，讓玩家與話不多的悶騷表妹「葉月」再續前緣。 接續前作的內容，主角在夏天把表妹吃乾抹淨了之後，又回到了大都會過著廢柴大學生的日子，然後叔母又運氣好的抽獎抽中了溫泉旅行。 本來還顧忌著不能再像夏天一樣把女兒放在家，沒想到在「葉月」的熱烈要求下，再度引狼入室，讓主角在長假之間回老家照顧表妹…嗯，這下子會發生什麼事，我想各位即使沒有玩過前作，也應該猜得到。 這次《WINTER田舎の性活》的遊戲性與上一代的夏日版本並沒有很大的差別，基本上都是帶著表妹上山下海，然後隨意推倒來培養感情。 不過這次加入了許多特殊事件，由於冬天版是從 12 月 24 日開始遊戲，玩家會立刻緊鑼密鼓的和表妹一起準備耶誕節 Party ，而且還很有儀式感的準備了日本平安夜必吃的草莓蛋糕和炸雞、裝飾耶誕樹等等。 當然更重要的是，嬌羞的換上特別服裝的表妹。 過了兩天表妹發現筆記本忘了拿要回學校一趟，看到表妹換上冬季制服的模樣怎麼能忍，回來立刻要好好享用一番。除此之外還有緊接著的過年，表妹的和服姿必然是無法錯過的。