以色列在黎巴嫩对真主党发动广泛袭击

星期一(9月23日)，以色列扩大了对黎巴嫩真主党武装分子的战争，在新的大规模空袭中，至少有356人死亡，1200多人受伤，这引发了人们对全面战争的担忧。 以色列军方表示，他们袭击了800多个目标，而黎巴嫩国家通讯社报道称，该国南部多个地区遭到了猛烈袭击。黎巴嫩卫生官员表示，遇难者中有24名儿童和42名妇女。 以色列军方警告黎巴嫩东部贝卡谷地的居民远离真主党的军火供应库。 以色列军方发言人丹尼尔·哈加里(Daniel Hagari)海军少将对记者说：“我们将继续监测真主党在现场的准备工作，以主动挫败对以色列领土的袭击，我们正在系统性地扩大对真主党的打击。” 以色列总理本雅明·内塔尼亚胡 (Benjamin Netanyahu)在给黎巴嫩平民的录音信息中敦促他们听从以色列的撤离呼吁，称他们应该“认真对待这一警告”。 “请现在就远离伤害，”内塔尼亚胡说。“一旦我们的行动结束，你就可以安全地回到自己的家了。”数千人逃离黎巴嫩南部，堵塞了通往贝鲁特北部的主要高速公路。 以色列军方星期一晚间表示，他们在贝鲁特进行了有针对性的打击，但没有提供细节。 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)通过发言人表示，他“确实对以色列-黎巴嫩边境不断升级的局势感到震惊”，尤其是大量平民伤亡和数千名流离失所者。 以色列发言人哈加里在视频消息中表示，以色列军队的行动是为了回应真主党准备向以色列领土开火的迹象。 他说，真主党正在平民区储存导弹、无人机和其他武器，他还表示，以色列正在建议黎巴嫩公民撤离真主党所在的地区。 “我们正在采取行动以实现我们在战争中的所有目标，” 哈加里说。“在加沙，瓦解哈马斯并将所有人质带回家。在北部，废除真主党构成的威胁，使以色列北部的居民能够安全返回家园。” 真主党表示，他们星期一向以色列北部的以色列军事目标发射了数十枚火箭弹作为回应。 星期一早些时候，以色列防空系统还拦截了一架由伊拉克亲伊朗激进组织发射的无人机。 伊拉克伊斯兰抵抗组织(Islamic Resistance