沒錢了！中國十一長假機票大跌 多航線僅需200元 【新唐人北京時間2024年09月24日訊】十一長假臨近，中國國內航班機票價格大跳水，部分降幅超過五成，甚至多個航線機票僅需200元（人民幣，下同），網友嘆「有錢出來旅遊的很少了」。 今年十一假期，中國國內航班機票價格集體暴跌。「智行旅行」App顯示：9月30日-10月1日，武漢飛濟南的航班機票僅241元；長沙飛廈門的機票僅318元；昆明飛珠海機票僅342元。 據飛豬數據顯示，今年十一假期機票均價同比都有所回落，還出現不少特價機票。例如，10月4日上海到海口的直飛機票，最低僅需213元（含稅費），10月5日杭州到韓國濟州島的直飛機票最低為410元（含稅費）。 有網友盤點了十一假期200元機票的航線，成都、上海、杭州、南京、武漢等多條航線機票僅200多元。其中，杭州飛三亞、南京飛張家界、武漢飛濟南的機票只要200元整。 該網友還盤點了十一假期300元機票的航線，成都、重慶、上海、杭州、廣州等航線機票都只需300多元。 《北京商報》9月23日報導，十一假期，北京飛珠海的航班機票從9月初的5000元左右，降至1600元左右，降價幅度超過一半。 另據航班管家機票預訂數據顯示，截至9月10日，十一期間，中國國內經濟艙平均票價同比下降21%。 去年十一假期，中國國內航班就出現機票大跳水的情況，不少人提前半個月到一個月就買好了機票，不料「還沒出門，先虧一半」。 今年十一長假機票價格更低，有網友驚呼：「為什麼今年機票這麼便宜嘞。」 也有網友直言：「就這個假期，幾乎哪的機票都便宜得多，有錢出來旅遊的很少了。」 更有網友哀嘆：「沒錢了，真的沒錢了。」 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/24/a103916524.html