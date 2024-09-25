「死刑釋憲案」出爐！12位大法官墊高死刑門檻「實質廢死」惹爭議…專家：想廢死要先做到這2件事

「死刑釋憲案」出爐，大法官宣判部分合憲，卻為判死設下重重門檻，引發「實質廢死」質疑。面對國內有8成反廢死民意，外部又承受國際壓力，政府如何與社會溝通，成釋憲案後難題。 9月20日，眾所矚目的《憲法法庭113年憲判字第八號判決》（通稱死刑釋憲案）結果出爐。歷經5個月評議，司法院憲法法庭12位大法官宣告「死刑部分合憲」，但須限縮適用範圍，墊高了判處死刑的門檻。 依照解釋文，死刑僅適用「犯罪情節屬最嚴重」，且符合最嚴密正當法律程序的情形。所謂正當法律程序，包含最終審適用強制辯護、須經各級法院合議庭法官「一致決」才能判死；且為保障人民生命權、訴訟防禦權，精神障礙和心智缺陷者不得判處死刑，即使已判決定讞，也不得執行。 儘管死刑仍合憲，但隨著審判程序加嚴，未來法院做出的死刑判決勢必減少。東吳大學法律學系教授胡博硯分析，合憲判決符合主流民意，限縮死刑適用範圍，也在一定程度上往國際人權趨勢靠近。 然而可以預見，釋憲案過後，已延續30多年的死刑存廢之爭，不會就此停止。 台灣雖不是聯合國會員，但在2009年將聯合國《兩公約》國內法化，依照《兩公約施行法》，法務部每4年須提交國家人權報告，接受國際專家審查，死刑執行狀況也是審查焦點。在世界人權發展趨勢下，台灣必將持續面臨國際呼籲廢死的壓力。 近8成民眾支持維持死刑 只是，反廢死的主流民意，一直是國內談論死刑存廢議題時難以忽視的聲音。 本刊取得時代力量今年中執行的死刑民意調查，顯示國內有近8成民眾支持維持死刑，反對死刑只占5.8％；更有近6成民眾認為加強死刑判決與執行，有助於減少重大刑案發生。 但值得關注的是，民眾支持死刑的意志，也不是完全難以撼動。這份調查顯示，若以「無期徒刑滿25年以上，表現良好可假釋」取代死刑，僅16.8％可接受；但若以「終身監禁不得假釋」取代死刑，接受度高達近七成。可見當民眾對犯人出獄的不安與疑慮被消除，未必會堅持死刑為刑罰手段。 務實來看，與其在民意強烈反彈下貿然停止執行死刑，挑起社會對立，不如朝向民意可接受的配套，漸進式推動廢死。 「我可以接受用終身監禁不得假釋替代死刑。」談起調查結果，身為被害者家屬的時代力量黨主席王婉諭坦言，儘管理性上知道終身監禁仍是違反人權的酷刑，但民意感受同樣重要，現階段來看，這項配套不失為未來朝廢死邁進的可能選項。 (閱讀全文…https://bit.ly/4djA9eU) ( 本文獲今周刊授權轉載，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》第1449期 ) 閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE 老年夫妻自助旅行，抱怨得挑正確時間！蔡穎卿：當「賢妻」，平心靜氣想辦法回飯店才是上策 https://bit.ly/4gFNiSv 不到一小時，震波就從北極傳到南極，卻無人知曉原因！直到今日：和氣候變遷有關，讓全球9天都地震