降息循環啟動，資金由股轉債…台股Q4沒戲唱？中概IC設計、IP撿便宜…22檔價值投資股出列

美國聯準會正式啟動降息循環，第四季包括台股的全球股市何去何從？兩位投資專家從多個面向分析行情變化，並提供對應的策略與值得布局的標的。 即將進入第四季，在美國科技股大幅修正、失業率攀升、景氣有下滑疑慮的環境下，聯準會（Fed）正式啟動了降息循環⋯⋯多空因素並陳，接下來股、債市的走勢如何？會有什麼影響？ 第一金投顧董事長陳奕光、專職投資人股市隱者（謝天健）從多個面向分析，一致認為第四季全球股市與台股指數空間雖不大，「卻是發掘並布局『價值股』的好時機」，可說風險與機會並存。 降息循環有「股轉債」效應 今年指數恐難突破7月高點 股市隱者指出，1980年以來，美國聯準會的四次重要降息，共同特色是降息啟動的3至6個月，股市都呈現回檔，但長線都是往上，「這次應該也不會例外。」 其次，曾任海外基金經理人的股市隱者以過往的工作經驗指出，當降息循環正式啟動，全球重要的法人機構、主權基金、退休基金、壽險公司等，多會出現「減碼股市、加碼債市」的「股轉債」反應，股市資金動能勢必受影響。此外，美國總統大選在即，選情尚未明朗前，仍有高度不確定性，大部位資金也不會在此時押寶股市。 再看正紅的AI，雖然需求暢旺，輝達財報依然亮麗，但最新的財務預測卻僅略高於市場預期，顯示AI發展已進入成長爆發力逐漸減弱的深水區；加上新款晶片延後上市，第四季的AI族群業績穩定有餘，但不易出現大幅成長。 另外，兩位專家都表示，中國景氣低迷、通縮狀況未好轉，會影響第四季包括消費電子產品與原物料的需求。例如，蘋果與華為近期發表新款手機，聲勢很大，銷售卻平平。依據天風國際證券分析師郭明錤的估算，iPhone 16系列首周預購銷量僅有3700萬支，相較去年iPhone 15的首周銷售下降了12.7％。陳奕光開玩笑說，新款iPhone最大的利多就是「沒漲價，且比華為新機便宜」，原先市場寄望甚高的AI功能卻不到令人驚豔的程度，因此蘋概股第四季業績恐怕只能與去年持平。 綜合以上分析，兩位專家對第四季行情的規畫都是「先蹲後跳」，以11月初美國大選為分界；選前股市仍處於區間整理，「台股上檔2萬3千點的壓力不小，但下方2萬1千點的支撐也頗強。」選後到年底可望出現一波不確定因素消失後的反彈，「不過今年指數恐難再突破7月的高點。」 (閱讀全文…https://bit.ly/3BddbZE) (本文獲今周刊授權轉載，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》第1449期) 閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE 28歲存下500萬，他只花1小時決定裸辭：誰說月薪3萬無法致富…「財富自由」其實很簡單 https://bit.ly/3XxTSlo 老年夫妻自助旅行，抱怨得挑正確時間！蔡穎卿：當「賢妻」，平心靜氣想辦法回飯店才是上策 https://bit.ly/4gFNiSv