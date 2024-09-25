秀泰攜手IHG酒店集團 114年第3季落腳花蓮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北25日電）秀泰集團今天宣布攜手IHG洲際酒店，將在花蓮開幕全新的英迪格酒店，預計明年第3季開幕，將有80間客房，不過房價跟房型目前則尚在規劃中。 秀泰集團暨IHG洲際酒店集團今天舉行花蓮英迪格酒店管理合作簽約記者會，會中正式對外公布斥資新台幣10億，歷時5年，規劃明年第3季將在花蓮新城鄉開幕全新的英迪格酒店，目前酒店還在建設當中，將規劃有80間客房，並設有餐廳跟酒吧。 秀泰集團總經理廖偉銘說，這是集團的首座國際星級酒店，花蓮在403地震後相對辛苦，他們仍持續看好花蓮的觀光，因此會持續投入花蓮的投資跟提供就業機會，要把台灣跟花蓮的好帶給全世界，導入更多旅客到花蓮。 IHG洲際酒店集團大中華區首席執行官愛默爾（Daniel Aylmer）指出，洲際酒店集團在全球擁有6400家飯店，2225家正在籌建當中，其中在台灣營運的有13家，也有差不多的數量正在籌備當中。 愛默爾表示，對台灣市場充滿信心，尤其花蓮是以迷人自然風光聞名的旅遊目的地，相信可以為花蓮注入更多活力。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 秀泰集團指出，花蓮英迪格酒店靠近花蓮新城車站附近，占地2.6公頃，外觀設計以自然美景與現代建築結合，展現清新雅致的風格，設計上與在地結合，將「戀戀糖鐵」、「衝浪接魚」跟「創生洄瀾」3大在地人文元素貫穿房內設計。 看好台灣觀光旅遊市場，近期也有不少新飯店開幕，台北晶華酒店日前宣布插旗北投，旗下的第2個據點「北投晶泉丰旅」開幕營運；大倉日航酒店管理集團（Okura Nikko Hotel Management）旗下「高雄日航酒店」則預計11月1日起正式對外營運。（編輯：陳政偉）1130925