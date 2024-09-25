中國移民找新路冒險赴歐 稱對祖國絕望奔向自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社波赫比哈奇24日綜合外電報導）英國「衛報」報導，少數中國人前往巴爾幹半島，希望借道進入歐洲聯盟（EU）國家，而且人數逐漸增加，其中有人形容這是「奔向自由之路」。 巴爾幹半島（Balkans）國家波士尼亞-赫塞哥維納（簡稱波赫）北部小鎮比哈奇（Bihać），距離邊境僅約8公里，跨過邊界便是歐盟國家克羅埃西亞。 「衛報」（The Guardian）報導說，對欲借道前往歐盟國家的移民來說，比哈奇一座老舊水塔就成了他們臨時棲身處，牆上有傳單以多種語言寫著同樣的訊息，當中赫見簡體中文版本，寫著「如果您想前往歐洲（義大利、德國、法國等）旅行，我們可以幫助您」，並附上WhatsApp聯繫號碼。 一名張姓先生4月帶著兩個年幼的孩子抵達波赫。他形容這趟「奔向自由之路」旅程是幾個月前從中國河北省廊坊市展開。到目前為止他們經過了4個國家，花了數千英鎊，還一度被克羅埃西亞邊境警察拘留，目前一家人待在波赫首都塞拉耶佛（Sarajevo）郊區一處臨時移民接待中心。 張先生表示：「待在這裡不是一個很好的選擇，但如果我回到中國，不是會被送進精神病院，就是被送進監獄。」 （中央社製圖） 這位來自山東省的39歲男子因為擔心自己和孩子的未來，決心踏上如此艱難和危險的旅程。張先生原本在中國一家私人公司找到穩定的工作，收入高於平均薪資，但中國的政治環境讓他覺得除了離開之外別無選擇。 衛報記者本月飛到波赫，在這個歐洲邊疆地區採訪一些試圖穿越這條危險巴爾幹路線的中國公民，揭露這群新移民人口背後的個人和政治因素。 張先生表示：「說實話，對我而言，以這種方式進入其他國家並不是很光彩。我們知道有很多國家的人都討厭像我們這樣的人…但如果祖國安全，根本沒人想離開祖國。」 張先生表示他的兩個子女年僅10歲和7歲，「我無法向他們解釋到底發生了什麼事。我只告訴孩子，我想給他們更好的生活…他們（在中國）根本沒有未來」。 2022年因企圖非法穿越波赫邊境而被捕的1萬4000多人，其中2人是中國人；2023年人數增到148人。根據波赫邊境警察說法，多數是在企圖跨境到克羅埃西亞時被捕。他們說，今年上半年有70多名中國人被捕。 根據雙邊協議，克羅埃西亞可以將無權留在克國的人遞解出境送回波赫。2021年，有3名中國人因此被送到波赫；2023年增至260人。 曼徹斯特大學（University of Manchester）中國政治學講師史特魯普（David Stroup）認為，中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間迅速擴大監控，加上經濟前景黯淡，是這新一波中國出走潮背後的部分原因。 史特魯普說：「封鎖措施產生一種感受，讓單純過日子的一般民眾也有發現自己不知怎麼著就被政府嚴密監控，或遭受長期任意的封鎖和監禁。」