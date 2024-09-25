34個民團連署籲9藍首長勿造謠 賴政府應依法如期讓國土計畫上路

地球公民基金會協同農業工作者和30多個民團今（25）天發布嚴正聲明指出，國土計畫應如期上路，才能遏止不當的開發與錯誤的土地利用，讓台灣的國土有機會邁向永續，捍衛世代子孫國土永續發展。 圖：地球公民基金會提供 內政部要求各地方政府在今年6月前遞交「國土功能分區圖」，但至今仍有9個藍營縣市（新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣）遲未繳交；同時指責國土計畫沒有彈性、阻礙發展、侵害權益，意圖不斷延宕國土計畫的上路，讓國土失序，無法遏止不當的開發與錯誤的土地利用。22位民進黨籍立委上週還召開「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會，隨之起舞。對此，地球公民基金會協同農業工作者和30多個民團今（25）天發布嚴正聲明指出，國土計畫應如期上路，才能遏止不當的開發與錯誤的土地利用，讓台灣的國土有機會邁向永續，捍衛世代子孫國土永續發展。 民團回顧《國土計畫法》的立法歷程，從1997年首次提出構想到2015年底完成立法，歷經將近20年的醞釀與討論。之後，又經過8年的準備期，各界已有許多時間進行溝通、協調與準備，未來上路後，溝通也應持續。而依《國土計畫法》第45條規定，「國土功能分區圖」應於明（2025）年4月30日以前公告；公告國土功能分區圖之日起，50年前制定的《區域計畫法》將不再適用。 延宕國土計畫 農地破碎加劇 地球公民基金會議題部專員黃子芸指出，「國土計畫」上路是重新建構國土秩序的開始，相較於《區域計畫法》下的非都市土地，在2000年增訂非都市土地開發及分區變更等相關審議作業規範後，開啟「任意變更」的大門，讓農地逐漸變成破布；「國土計畫」最大的指標是，國土功能分區的劃設以「適地適用」為理念，在「計畫引導使用」下，於「農業發展地區」以「農地農用」為原則，企圖改善農地零星變更及破碎化之現況。 黃子芸說，一再推遲「國土計畫」上路，就是讓農地持續流失及破碎化的風險急增。各地都已傳出多起趕在「國土計畫」明年全面上路前的土地變更案，期待壓線核准；曾見報的就有花蓮七星潭沿線的7家大型度假村、台中大肚山區的溫泉豪墅、觀光酒店等。依據內政部資料，今（2024）年8月，全台審議中的開發許可案就有105件（相較同年3月時的90件，增加了15件）；而地方政府尚未核准的使用地變更編定案則多達771件（相較同年3月時的537件，更暴增234件）。在短短5個月，新增近250件的非都市土地開發案申請，開發區位散落各地，加劇農地的破碎。 黃子芸認為，地方政府若真的在意農業發展，就應該立即送審國土功能分區。確保「國土計畫」如期上路，才能遏止農地流失、破碎情況更加嚴重，也才能避免讓第一線公務員繼續疲於應付這些想要壓線核准的土地變更案。 部分藍首長亂造謠糊弄農民 大玩兩面手法 環境權保障基金會研究員湯琳翔批評，多位藍營地方首長高喊產業用地不足根本就是謊言。《國土計畫法》已將實質規劃權下放地方政府（中央僅做原則性規範）。2021年已公告實施，由各地方政府自行擬定直轄市、縣（市）國土計畫，內容涵括：佈局未來發展、提出國土功能分區圖草案；如今也僅是依此計畫內容，研擬國土功能分區圖。3年過去了，這些連任的藍營地方首長，若認為計畫內容有所缺陷或不足，豈不是在打臉過往的自己規劃有誤、對地方施政不夠用心。 湯琳翔說，事實上，各地方政府預留的未來發展用地不僅足夠，更已超越地方政府開發負載量能。以雲林縣為例，未來發展地區的劃設面積高達12,042公頃；等同在未來20年間，要完成28.5個高鐵雲林車站特定區（422公頃）規模的土地開發。比例同樣懸殊的還有桃園市，目前所劃設的未來發展地區將近13,450公頃；等於在未來20年內，每3年就要完成一處與淡海新市鎮規模（1,750公頃）相當的土地開發。所幸，這些明顯與地方需求存在巨大落差的規劃，若無具體開發可行性，仍有途徑在「國土計畫」中被調整回「農業發展地區」。 湯琳翔認為，雲林縣長張麗善一邊要求劃設更多根本沒有能量開發的未來發展地區，導致大量農地流失，又一邊高喊捍衛農業權，是在糊弄農民、大玩兩面手法。如此，更坐實了「把從事農業當作一種犧牲」，骨子裡輕賤農業與農民，只貪圖農地變更開發、地價翻轉利益，完全不顧農地炒作、農地價格飆升，恐讓農業經營陷入困境，也讓真心想務農的農民難以生存！ 「農地農用」沒改變 農業權沒受限 宜蘭百大青農田菁說明，投入農業生產，不論是找一塊地還是養一塊地，都是費時耗力的；投入心力，當然期待能有所保障、可以永續生產。正因為農地是珍貴且難以維護、恢復的，愈是有心要務農的人，愈希望自己地是完整的劃入「農業發展地區」，確保「農地農用」、讓農地及農地使用權獲得保障，也獲取機會爭取更多的農政資源投入，甚至是回饋農地的多功能價值，例如：維護生物多樣性、農田地景、具備氣候調適功能等多個面向。 面對宜蘭豪華農舍的激增，田菁憂心忡忡的表示，完全可以想像中南部有心務農者也同樣憂心珍貴的農地面臨被開發、徵收轉用的壓力。不過，田菁也認為「國土計畫」仍有其缺陷，包含過於寬鬆的容許使用規定、即便是最優良的「農業發展地區第一類」仍可興建農舍。但《國土計畫法》至少限縮「農業發展地區」任意變更為「城鄉發展地區」的可能，更重要的是，有更完善的民眾參與、部會協調整合機制，「國土計畫」如期上路後，搭配持續的、滾動的計畫檢討，帶動相關法規、政策，如《農業發展條例》的修正，會是相較於《區域計畫法》時，更有機會讓台灣的農地生產環境從結構上改變，從根本好起來。 國土永續、世代正義 不該敗給「炒地皮」