芬蘭動物園養不起 兩隻大貓熊提早8年歸還中國 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社赫爾辛基24日綜合外電報導）芬蘭一座動物園的董事會主席今天告訴路透社，芬蘭將在11月把兩隻大貓熊歸還中國，比原先約定的時程早了8年多，因為牠們居住的動物園已無力負擔飼育費用。 路透社報導，這兩隻大貓熊的名字分別是「魯米」（Lumi）和派瑞（Pyry）（中文名字分別為「金寶寶」和「華豹」），牠們是在中國國家主席習近平2017年訪問芬蘭並簽署動物保護聯合協議後，於2018年1月被帶到這個北歐國家。 中華人民共和國1949年成立以來，便以出借貓熊的方式強化與外國間的貿易關係、鞏固外交並提升中國的國際形象。 根據兩隻大貓熊現在居住的艾赫泰里動物園（Ahtari Zoo）園方說法，依據這份與芬蘭簽訂的協議，兩隻大貓熊原本要留在芬蘭15年，如今很快將在送回中國前進入為期一個月的隔離檢疫。 艾赫泰里動物園主席西沃寧（Risto Sivonen）表示，這間私人經營的動物園已投入超過800萬歐元（約新台幣2.85億元）在兩隻大貓熊居住的大貓熊館上，為了飼育牠們，包括支付給中國的保育費用，園方每年面臨的成本達150萬歐元（約新台幣5351萬元）。 園方曾希望這兩隻大貓熊能吸引遊客前來這座動物園，但去年又表示由於疫情限制了旅行，動物園反而愈加債臺高築，因而正在討論歸還大貓熊事宜。 園方指出，日漸加劇的通膨現象又墊高成本，芬蘭政府去年拒絕了園方希望國家資助的請求。 西沃寧表示，歸還大貓熊的協商已持續了3年。 中國駐赫爾辛基大使館透過聲明告訴路透社，儘管中國方面努力提供動物園援助，但兩國最終仍經過友好協商，共同達成歸還大貓熊的協議。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130925