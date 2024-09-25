黃渤回青島遇尷尬 路人求找工作：救救我 【新唐人北京時間2024年09月25日訊】中國大陸知名演員黃渤日前回青島錄製節目時，遭遇尷尬一幕，他被路人攔住要求介紹工作，這位路人說「救救我，我真沒辦法了······」這一幕引發中國網友熱議，認為就業難已成中國百姓面臨的普遍難題。 網民在社交媒體發布的視頻顯示，黃渤近日現身山東青島參加節目時，現場氣氛本來很熱烈，但就在表演接近尾聲，保鏢和工作人員準備護送黃渤上車時，突然有位男士衝到黃渤附近，要求他給介紹工作。 視頻中顯示，這位男士對黃渤說，「我要向你求求，你能不能幫我找個好工作救救我，我真沒辦法了······」 一向被認為「高情商」的黃渤，面對眼前的這一幕，一時無語，只好尷尬的離去。但這位男士看起來還不死心，面對保鏢的勸阻，他仍然追在黃渤身後，直到要黃渤上車了，他才又說了一句：「我也不想麻煩你呀。」 上述突如其來的一幕，引發現場民眾的笑聲，但是更多網民表達了對這名男士的同情，認為這反映了當下中國百姓共同面臨的殘酷困境。 在中國大陸社群平台上，有不少網友說： 「看見了嗎？都向明星求救了，老百姓太難了。」 「如果不是真的走投無路，誰會在這麼多人面前求人，人太難了。」 「不知道為什麼，我聽了莫名的心酸，現在真的大家都好不容易。」 「看著是個小事，實則是個大問題，現在失業的太嚴重了。」 「這一幕，以前從沒發生過，說明什麼？說明當下失業率太高，就業太難！！！」 「不覺得好笑，只覺得這是當下年輕人現狀，為了一份工作太難了。」 「工地沒有，酒店不敢開，工廠能堅持下來的現在都要招年輕的，80後真的很難。」 「我失業兩個月了，工作這麼多年真沒像今年這樣難。」 「黃渤不是不幫，而是不敢幫，這個男孩的一句話，體現了眼前的就業形勢，說出來就已經打了那些人的臉。」 也有網友說，面對中國那麼多失業的人，黃渤也沒有辦法。 據中共國家統計局9月20日發布數據稱，中國8月青年失業率升至18.8%，創下自去年12月以來的新高。 中國16至24歲失業率曾在2023年4月到6月連續突破20%，並在6月達到21.3%的最高水準。隨後官方宣布自當年8月起，暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率，直到2024年1月起，調整統計方式、剔除在校生後，才恢復公布分年齡段的失業率。