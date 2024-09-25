澳大利亚财长即将访华，澳中关系缓和还在继续

澳大利亚财政部长吉姆·查尔默斯（Jim Chalmers ）将在本周前往中国访问，成为七年来首位访华的澳大利亚财政部长，显示出澳大利亚与中国的紧张关系还在持续改善。 查尔默斯计划周四前往北京，开始他这次为期两天的访问。澳大利亚财政部长上次访华是在2017年，当时的财长是斯科特·莫里森（Scott Morrison）。 莫里森在2018年成为澳大利亚总理。在他的任内，澳大利亚与中国的关系恶化，恶化的主要原因是莫里森在2020年新冠病毒大流疫爆发后呼吁国际社会对病毒起源展开独立调查，这深深刺激了对这个问题讳莫如深的北京政府。 于是，中国对澳大利亚展开全面的报复，包括全面禁止进口澳大利亚产品，给澳大利亚造成了高达130亿美元的损失。受到抵制的产品涉及煤炭、棉花、葡萄酒、大麦、牛肉、龙虾、木材等。 此外，中国当局还阻止中国学生和公民前往澳大利亚留学和旅游，以打击这两个对澳大利亚非常重要的收入来源。 两国之间的这种紧张关系一直持续到澳大利亚工党领袖安东尼·阿尔巴尼斯在2022年赢得大选接任总理职务。 查尔默斯周三表示，他这次访华是的目的是与中国国家发改委主任何立峰共同主持澳中战略经济对话。 美联社说，这次会议讨论的主要议题是双边贸易和投资以及两国企业的合作机会。 查尔默斯在布里斯班对记者说，“这是稳定我们与中国经济关系的又一个非常重要的一步。”“这将是阿尔巴尼斯政府为重建澳大利亚与其最大的贸易伙伴中国之间的对话而采取的有序而协调的努力行动的一部分。” 去年11月，阿尔巴尼斯总理访问了中国，而中国总理李强也在今年六月进行了回访，打破了之前七年间双方领导人之间没有互访的记录。 尽管澳中关系有所改善，但澳大利亚对中国这个贸易伙伴依然保持谨慎，并对拉近与世界上人口最多的国家印度的经济关系有着很大的兴趣。 印度商业与工业部长皮尤什·戈亚尔 (Piyush Goyal) 周三在澳大利亚会见了澳大利亚贸易部长唐·法雷尔 (Don Farrell)，双方讨论了达成一项新的双边自由贸易协定的进展情况。这个协定达成以后两国之间的贸易活动将会在2022年协定的基础上向前迈出一步。